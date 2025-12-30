Someten a información pública los mapas de riesgo de inundación de la demarcación Tinto-Odiel-Piedras (Huelva)

Archivo - Marismas del Odiel. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, a través de la Secretaría General del Agua, ha abierto un periodo de información y consulta pública sobre los Mapas de Peligrosidad y de Riesgo de Inundación (tercer ciclo de planificación) de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras.

Según la resolución publicada este martes en el BOJA, consultada por Europa Press, establece un periodo de tres meses para realizar las aportaciones y alegaciones que se consideren pertinentes desde el día siguiente a su publicación.

De este modo, la resolución explica que el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación establece el procedimiento de elaboración y tramitación de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación previendo en el artículo 21 la obligación de proceder a su revisión cada seis años, coincidiendo con los periodos de planificación hidrológica.

La elaboración de estos planes se desarrolla en tres fases consecutivas: una primera, de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación, cuyo objeto es "determinar en el ámbito de cada demarcación hidrográfica aquellas zonas del territorio para las cuales se ha llegado a la conclusión de que existe un riesgo potencial de inundación significativo o en las cuales ese riesgo se considera probable".

La fase siguiente, de elaboración de los Mapas de Peligrosidad y de Riesgo de Inundación, consiste en cartografiar dentro de las áreas identificadas en la fase anterior los perímetros de inundabilidad para tres escenarios de probabilidad (alta, media y baja) evaluando el riesgo para cada uno de los tres escenarios a partir de los tipos de usos del suelo afectados, teniendo en consideración las áreas urbanas, las actividades económicas, las infraestructuras y equipamientos estratégicos, las áreas de interés ambiental y el patrimonio cultural.

La tercera fase consiste en la elaboración de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación utilizando como base de información los Mapas de Peligrosidad y de Riesgo de Inundación. Los Mapas sobre los que se desarrolla este proceso de información y consulta pública han sido realizados de conformidad al Real Decreto.