Por Andalucía designa a Rosa María Rodríguez como su candidata por Córdoba a las próximas elecciones autonómicas

Rosa María Rodríguez (izda.), junto a la portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Inma Nieto. - POR ANDALUCÍA

CÓRDOBA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coalición de izquierdas Por Andalucía, integrada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, ha designado a Rosa María Rodríguez como su candidata por la provincia de Córdoba de cara a las próximas elecciones autonómicas.

Según ha informado Por Andalucía en una nota, Rosa María Rodríguez ha asegurado que "estos meses trabajaremos, como hemos venido haciendo durante los últimos años, para garantizar los derechos de la ciudadanía, para luchar por sus derechos y para llevar al Parlamento andaluz los asuntos que afectan a nuestra provincia, para que la Junta de Andalucía los resuelva".

Rosa María Rodríguez ha declarado que "la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, debe cambiar de rumbo. Córdoba es la provincia que más población pierde, nuestros hospitales están desmantelados, las urgencias colapsadas, cada día mueren personas sin recibir la dependencia que les corresponde y se eliminan progresivamente líneas educativas de la pública".

También ha defendido que "la provincia necesita que lleguen inversiones, industria, infraestructuras ferroviarias y viarias, y que se garanticen los servicios públicos, porque sin ello Córdoba no puede desarrollarse ni garantizar derechos a la ciudadanía".

Sobre los servicios públicos, Rosa María Rodríguez ha añadido que "no podemos permitir que continúe la inacción de la Junta. La sanidad, la educación y la dependencia son pilares fundamentales para la vida de las personas, y es hora de que Córdoba tenga una voz fuerte en el Parlamento andaluz que exija soluciones reales".

La candidata ha concluido haciendo un llamamiento a la ciudadanía cordobesa, asegurando que "es el momento de apoyar a Por Andalucía, una coalición que está al lado de los trabajadores y trabajadoras, que defiende los derechos y que quiere construir una Córdoba más justa, más igualitaria y con oportunidades para todas y todos".

La candidata cuenta con una amplia trayectoria profesional y social vinculada a la defensa de los derechos y la igualdad. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba (UCO), promotora de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, técnica superior de orientación laboral y mediadora en resolución de conflictos por la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

En el ámbito profesional ha trabajado como jurista en el Centro Municipal de Información a la Mujer de Montilla, en la Mancomunidad Campiña Sur y en el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA). Desde 2017 colabora con Ágora, gabinete de asesoría y consultoría en género.

En el ámbito institucional, es concejala del Ayuntamiento de Montilla desde 2019 y ejerce la portavocía del grupo municipal desde 2023. Además, es responsable de la Red Feminista de Córdoba desde 2021 y secretaria política del PCE del núcleo de Montilla desde 2022.