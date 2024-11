Andalucía destina 4,2 millones para reparar los daños de la DANA en 70 centros educativos

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, en el Parlamento andaluz. - ROCÍO RUZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha anunciado en el Parlamento que la Junta va a destinar una inversión inicial de 4,2 millones de euros para reparar los daños producidos por la DANA en 70 centros educativos andaluces.

Castillo ha subrayado la respuesta "ágil y eficaz, la coordinación entre administraciones y la colaboración de la comunidad educativa ante la situación provocada por las adversas condiciones meteorológicas". También ha informado de que todavía se siguen evaluando los daños en las infraestructuras educativas de las provincias más afectadas.

Castillo ha subrayado que, desde el comienzo de la DANA, la prioridad de la Consejería fue garantizar la seguridad del alumnado y del personal de los centros educativos andaluces en las zonas afectadas, siguiendo las directrices de los servicios de emergencia y los protocolos establecidos para estas situaciones de riesgo.

En este sentido, ha indicado que la comunicación fue fluida y constante entre la comunidad educativa, los centros escolares, las delegaciones territoriales y los servicios centrales de Consejería, "porque afortunadamente se trata de un sistema habitual de trabajo, bien engrasado y que favorece que todas las piezas funcionen de manera coordinada y eficiente", ha afirmado.

Además, la consejera ha señalado que el intercambio de información entre todas las administraciones ha sido permanente, lo que ha permitido tomar "decisiones responsables a pesar de la complejidad de las circunstancias".

De esta manera, la suspensión de clases y el cierre de centros se llevaron a cabo conforme a las recomendaciones de emergencia, priorizando siempre la protección de la comunidad educativa. Así, se interrumpieron las clases en algunos centros de Málaga, Granada, Sevilla y Cádiz.

En el caso de la provincia gaditana, Castillo ha señalado que el 30 de octubre se decidió suspender las clases en horario de tarde en todos los centros. Para la jornada del 31 de octubre, se determinó la apertura de los centros, salvo aquellos que presentaran riesgos debido a las condiciones meteorológicas.

En respuesta a la evolución de las lluvias, distintos centros fueron cerrados de forma progresiva, incluyendo todos los centros de zonas especialmente afectadas, como Barbate y áreas rurales de Jerez de la Frontera. "En total, se contabilizó el cierre de 46 centros en nueve municipios gaditanos, lo que representa un 5% de los 838 centros de la provincia", ha indicado.

Durante su intervención, la consejera ha resaltado que "afortunadamente" solo se han registrado daños materiales en el ámbito educativo y ha expresado su "más sincero agradecimiento" a toda la comunidad educativa, incluyendo al alumnado, las familias, el personal docente y no docente y a los equipos directivos de los centros escolares, por su colaboración ejemplar en todo momento.

En este sentido, Castillo ha señalado que esta tragedia debe servir para fortalecer una cultura de la prevención ante este tipo de emergencias entre la población, en la que, como siempre, la educación juega un papel clave.

ADELANTE ANDALUCÍA: "TOCA APRENDER Y ASUMIR RESPONSABILIDADES"

Por su parte, el portavoz del grupo mixto Adelante Andalucía, José Ignacio García Sánchez, ha señalado que "todos los gobiernos tienen que asumir sus responsabilidades" y "toca aprender" ante la gestión de la DANA en España, incluido el Gobierno andaluz.

"La comunidad educativa ha estado a la altura, mucho más a la altura de lo que hemos hecho lo que estamos aquí, seguro", ha subrayado el diputado al tiempo que ha pedido que la Junta realice un "balancen crítico". "En Andalucía también se han cometido errores. No había procolos, no había instrucciones. Los equipos directivos no tenían claro cuáles eran las instrucciones y no sabían qué es lo que había que hacer", ha lamentado.

Asimismo, a su juicio, ha faltado "responsabilidad y valentía" por parte de las delegaciones provinciales de Educación, toda vez que le ha propuesto que, además de un plan para arreglar las infraestructuras educativas, se introduzca en los currículum educativos elementos para saber qué hacer en situación de emergencia.

Por su parte, la diputada del grupo parlamentario Por Andalucía Alejandra Durán Parra se ha mostrado muy poco convencida con las palabras de la consejera tras ver "las consencuencias trágicas" del paso de la DANA y ha señalado que "no se ha actuado ni con urgencia, ni con determinación, ni con responsablidad", por lo que le ha exigido una respuesta "clara, contundente y efectiva a futuro para que esto no vuelva a suceder y para reparar los daños causados".