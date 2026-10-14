Andalucía empieza a licitar en octubre y hasta marzo las obras hidráulicas afectadas por "incidencias" administrativas

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en la comisión parlamentaria del 14 de octubre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural licitará en los próximos meses las obras hidráulicas y actuaciones afectadas por las incidencias detectadas en la tramitación de expedientes de contratación y su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). Así lo ha indicado el consejero Ramón Fernández-Pacheco durante su comparecencia en el Parlamento de Andalucía, donde ha asegurado que "todas las inversiones programadas están garantizadas y lo máximo que va a pasar es que se retrasen unos meses".

Según ha explicado a petición propia y a petición del PP y el PSOE, se ha establecido un calendario de nuevas licitaciones que comienza este mes de octubre y se prolongará hasta marzo de 2027. La planificación permitirá que los expedientes afectados que estaban en proceso de licitación vuelvan a estar en marcha en un plazo de seis meses.

El consejero ha insistido en que "ningún municipio" perderá las infraestructuras hidráulicas que tenía previstas. "Todas aquellas actuaciones en ejecución y también las que estaban en licitación se van a ejecutar. El compromiso del Gobierno andaluz con las infraestructuras hidráulicas ha sido, es y va a seguir siendo incuestionable", ha subrayado.

Fernández-Pacheco ha detallado que las incidencias afectan a 97 lotes de actuaciones en toda Andalucía por un importe total de 325,5 millones de euros. Se trata de obras, direcciones facultativas, asistencias técnicas, operaciones de mantenimiento, redacción de proyectos y suministros que se encontraban en licitación o con contrato formalizado.

El titular de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha explicado que la programación será progresiva y no concentrará las licitaciones en un único momento, una decisión que responde a las demandas del sector de la obra pública, con el objetivo de facilitar que las empresas puedan concurrir a más de una actuación. El consejero ha explicado que el origen de las incidencias fue un "error humano" relacionado con el cambio en el programa informático utilizado para publicar las licitaciones en el DOUE, "aunque los expedientes se enviaban, no llegaban a publicarse correctamente al no utilizarse el nuevo sistema. No hubo intención de evitar la publicación de las licitaciones y fue la propia Consejería la que detectó el error a través de una revisión interna".

Desde ese momento, según ha señalado Fernández-Pacheco, se puso en marcha el procedimiento necesario para subsanar la situación con todas las garantías y minimizar sus consecuencias. Así, ha destacado la transparencia con la que se ha abordado el asunto, informando directamente a los alcaldes interesados y reuniéndose con empresas del sector de la obra pública para explicar lo sucedido. En estos encuentros, además, la Consejería ha escuchado las demandas del sector y ha decidido revisar y actualizar los precios de determinadas licitaciones que habían quedado "obsoletos" por el encarecimiento de las materias primas derivado de la situación geopolítica.