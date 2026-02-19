Andalucía encabeza las visitas a los Pueblos Más Bonitos de España en 2025, con más de 8 millones de visitantes

Un kayak transparente recorre la costa del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar (Almería). - CLEAR KAYAK

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía concentró el 20,3% de visitas a nivel nacional a los Pueblos Más Bonitos de España en 2025, con más de ocho millones de visitantes (8.174.144), de los cuales el 67,9% correspondió a turismo nacional y el 32,1% al internacional.

Según refleja el informe de turismo publicado este jueves por la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, 19 municipios andaluces entran en la lista de los más visitados en 2025, liderados por Níjar (Almería), que el pasado año recibió un total de 2.121.118 visitantes, de los cuales un 63% fueron nacionales (1.330.961) y un 37% internacionales (790.157).

A Níjar le siguen Vejer de la Frontera (Cádiz) con 1.557.418 visitantes, el 75% nacionales (1.165.221) y el 25% internacionales (392.197); Mojácar (Almería), con 1.087.414 turistas, el 63% de ellos de mercado nacional (685.049) y el 37% internacional (402.365); Frigiliana (Málaga), con 772.744, un 49% de turistas nacionales (378.583) y un 51% internacional (394.161) y Setenil de las Bodegas (Cádiz), con 637.412 turistas, el 47% nacional (300.819) y el 53% internacional (336.593).

Por el contrario, al final de la lista de los Pueblos Más Bonitos de España pertenecientes a Andalucía que más visitantes recibieron en 2025 se encuentran Parauta (Málaga) con 52.547 visitas, el 71% de ellas nacionales (37.475) y el 29% internacionales (15.072); Lucainena de las Torres (Almería), con 71.919 turistas, un 77% nacional (55.703) y un 23% internacional (16.216); Genalguacil (Málaga), con 82.087 visitantes, de los cuales el 91% fue internacional (74.526) y el 9% internacional (7.561); Zahara (Cádiz), con 91.813 visitas, un 79% internacional (72.259) y un 21% internacional (19.554) y Capileira (Granada), con 103.034 visitantes, de los cuales el 90% se correspondió al mercado nacional (92.731) y el 10% al internacional (10.303).

Así, por provincias, los municipios pertenecientes a la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España que más visitas recibieron en 2025 fueron los del conjunto de Almería, con un total de 3.280.451 visitantes, seguida de Cádiz, con 2.850.842; Málaga, con 907.378; Granada, con 547.001; Jaén, con 274.703; Huelva, con 204.216 y Córdoba, con 109.553 visitantes.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, los municipios que integran la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España registraron un total de 40 millones de visitantes a lo largo de 2025, alrededor de un 2% más con respecto al año anterior, de los cuales el 71% correspondió a turismo nacional y el 29% al mercado internacional.

A la hora de valorar los datos del informe, la entidad ha destacado una desestacionalización prácticamente total en algunas regiones y pueblos especialmente del interior, además de la diversidad del modelo por su distribución territorial a lo largo del país.

En el primer caso, es relevante y muestra la constancia de pueblos como Almonaster La Real o Baños de la Encina, por ejemplo, donde el turismo es persistente todos los meses del año con la misma cantidad de personas.

Sin embargo, aún existen zonas en España fuertemente estacionalizadas, como es el caso de los pueblos cercanos a la costa mediterránea o las Islas Baleares (Peñíscola o Mojácar, por ejemplo), que tienen el impacto de la estacionalidad del turismo de Sol y Playa de los meses de verano. Asimismo, los pueblos del norte del país sufren una estacionalidad altísima debido al clima.

Mientras, la primavera también impulsa especialmente a los destinos del interior peninsular, donde abril y mayo concentran un fuerte dinamismo ligado al patrimonio histórico, la cultura, la Semana Santa y las escapadas de proximidad.

Durante el verano se produce una redistribución evidente de los flujos turísticos hacia el norte y hacia zonas de montaña, donde el visitante busca temperaturas más suaves y entornos naturales. Asturias, Cantabria, Pirineos o enclaves del País Vasco registran una elevada intensidad estival.

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

Sobre la diversidad del modelo, del total de 40 millones de visitas, Andalucía (8,05 millones), Castilla y León (6,36 millones) y Canarias (4,77 millones) encabezaron el volumen total, seguidas por Baleares, Comunidad Valenciana, Cantabria y Asturias.

Sin embargo, más allá de los grandes volúmenes, la asociación ha querido subrayar la capacidad de la red para generar actividad económica en más de un centenar de municipios repartidos por toda la geografía española, fortaleciendo el medio rural y equilibrando los flujos turísticos.

Sobre los visitantes internacionales, Francia, Reino Unido, Alemania y Países Bajos se consolidan como los principales mercados emisores, con presencia creciente de Estados Unidos, Portugal y Bélgica en determinados territorios.

En Baleares y Canarias, el visitante extranjero supera la mitad del total, en tanto que en otras comunidades del interior la captación internacional muestra una evolución sostenida.