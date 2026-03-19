Andalucía impulsa en Europa la consolidación del Competence Center como "pilar clave" para destinos turísticos

Archivo - Imagen de archivo de turistas en Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento europeo ha aprobado este miércoles una iniciativa parlamentaria en la que se reconoce de forma explícita la necesidad de garantizar la continuidad del Competence Center, consolidándolo como una estructura permanente al servicio de los destinos turísticos.

Según ha señalado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, este avance se produce en un "momento clave", coincidiendo con la elaboración de la futura Estrategia Europea de Turismo Sostenible, y supone elevar a nivel político una herramienta esencial para reforzar las capacidades de los destinos en gestión de datos, transición digital y sostenibilidad. En este contexto, Andalucía ha desempeñado "un papel determinante".

Durante su presidencia de NECSTouR (2025-2026), la región ha impulsado "de manera estratégica" la agenda europea en torno a la gestión avanzada de datos turísticos, situándola como una prioridad política.

Este liderazgo, basado en su experiencia, ha contribuido a trasladar al ámbito europeo la necesidad de dotar a los destinos de herramientas eficaces para una gestión inteligente, sostenible y basada en datos, según ha subrayado el Ejecutivo Andaluz.

De esta manera, uno de los principales resultados de esta acción ha sido el impulso al Competence Center, en cuyo desarrollo Andalucía ha participado activamente como centro europeo de competencia en datos turísticos.

Su integración en el futuro Espacio Europeo de Datos de Turismo refuerza su papel dentro de un ecosistema más amplio, orientado a mejorar la gobernanza y el uso de la información en el sector turístico.

La iniciativa parlamentaria recoge así la necesidad de asegurar la continuidad de esta estructura, marcando un hito relevante: el Competence Center deja de ser un proyecto piloto para convertirse en una infraestructura estratégica reconocida a nivel europeo.

Asimismo, bajo la presidencia andaluza de NECSTouR, la red ha fortalecido su papel como interlocutor ante las instituciones europeas, contribuyendo activamente al debate sobre la futura estrategia turística y posicionando a las regiones como actores clave en su implementación.

Con este avance, Andalucía logra trasladar al ámbito europeo un modelo basado en la gestión de datos, el desarrollo de capacidades y la cooperación interregional, sentando las bases para su consolidación como política pública estructural de la Unión Europea.

El Competence Center se configura, así como una herramienta permanente al servicio de los destinos turísticos inteligentes en Europa, tal y como ha afirmado la Junta.