Por Andalucía "intensificará su actividad institucional" para que la Junta "tome medidas concretas" sobre vivienda

SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Por Andalucía ha anunciado este miércoles que "va a intensificar" su "actividad institucional relacionada con la vivienda, tratando de que el Ejecutivo" andaluz del PP-A "tome medidas concretas, movilice recursos y cumpla con la norma que ya está vigente", en referencia a la ley estatal que la Junta recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC).

Así lo ha señalado la portavoz del grupo, Inma Nieto, en rueda de prensa en el Parlamento, y al hilo del acuerdo adoptado este pasado martes por el Consejo de Gobierno andaluz para iniciar la tramitación del anteproyecto de Ley andaluza de Vivienda.

La también representante de IU ha apuntado que, a la espera de conocer el texto del anteproyecto, con esta iniciativa "se pone sobre la mesa un nuevo capítulo más de las mentiras y del fraude que está suponiendo el Gobierno de Moreno Bonilla para Andalucía".

En esa línea, ha criticado que la Junta "achaca todos los males de los problemas de vivienda que tiene Andalucía a la ley estatal" aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, "que no aplica", y que ahora anuncia que plantea "resolver" todos esos problemas con "una ley propia" que, según los cálculos del propio Ejecutivo andaluz, "estará vigente dentro de dos años", tiempo que habrá que "esperar" para que la Junta haga algo "en materia de vivienda", según ha advertido.

Inma Nieto ha criticado la "incongruencia extraordinaria" que, a su juicio, protagoniza el Gobierno del PP-A al "achacar los problemas del mercado de vivienda en Andalucía a la ley estatal que se niegan a aplicar", y "como si los problemas de vivienda en Andalucía hubiesen comenzado con la aprobación" de esa normativa.

La representante de Por Andalucía ha lamentado también que, "en este momento, las prioridades" del presidente de la Junta en materia de vivienda no pasan por "intervenir" en el mercado, sino por "dejar hacer a los fondos de inversión, a los negocios de sus amigos, que siga acampando la especulación y que se siga estrechando el margen del beneficio efectivo del acceso a la vivienda para la mayoría social, la mayoría trabajadora, que es la que se ve perjudicada por esa avaricia con la que se está desplegando la política de vivienda en general y la que tiene que ver con la vivienda turística en particular".

Sobre el anteproyecto presentado este martes por la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Inma Nieto ha llamado la atención, por un lado, acerca de que la Junta plantee "darle tratamiento de equipamiento a la vivienda pública de alquiler y que, por tanto, se pueda construir en suelo terciario sin tener que modificar los planes generales de ordenación".

Es una medida que "comparten" desde Por Andalucía, que se incluía en la proposición no de ley (PNL) que su grupo defendió en el Pleno del Parlamento el pasado 26 de junio, que se aprobó gracias al apoyo del PP-A, y que "se puede hacer porque es una de las medidas que está en la Ley estatal de Vivienda" que desde el Gobierno andaluz "se niegan a aplicar", según ha puesto de relieve.

QUE LA JUNTA SE TOME "UN POCO MÁS EN SERIO" LA VIVIENDA

Inma Nieto ha defendido que la situación de la vivienda en Andalucía merecía que desde el Gobierno de la Junta "se la tomaran un poco más en serio de lo que muestran" los anuncios de este pasado martes, así como ha sostenido que "hace falta un plan de choque" como el que la consejera indicó que va a contemplar la nueva ley, pero se necesita para "ya", ha remachado.

La portavoz de Por Andalucía ha argumentado, además, que "el mejor plan de choque es probar a ver si aplicando la ley estatal conseguimos resultados, porque no hacer nada ya sabemos dónde conduce, a un encarecimiento de la vivienda, a un incremento de la especulación y a una dificultad creciente de las personas que tienen una renta media de Andalucía de acceder a una vivienda", ha advertido.

Inma Nieto ha considerado que el anuncio de este pasado martes en relación a la nueva ley andaluza es "otra patada para adelante al problema de la vivienda" que da el Gobierno de Juanma Moreno, al que desde Por Andalucía no van a "pasar ni una", según ha advertido su portavoz, que ha avisado de que desde su grupo no van a "consentir" al Ejecutivo del PP-A que, "cada vez que haya que hablar de vivienda, nos diga que es que ya se está tramitando la ley, porque los problemas que tienen los andaluces en materia de vivienda no pueden esperar", y mucho menos "dos años" hasta la aprobación de una ley hacia la que la coalición de izquierda tiene "cero expectativa".

EDUCACIÓN

Por otro lado, la también parlamentaria de Por Andalucía Alejandra Durán ha abordado en la misma rueda de prensa el anuncio realizado tras la reunión del Consejo de Gobierno por la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, sobre un aumento de "1.275 plazas para maestros, profesores y orientadores" en centros educativos andaluces.

Según ha denunciado la diputada, se trata de "un timo y una mentira más a la que la consejera nos tiene acostumbrados", porque el departamento que dirige Patricia del Pozo "actúa y funciona más a base de maquillaje", según ha criticado.

Alejandra Durán ha remarcado así que las plazas anunciadas por la consejera "ya existían", y ha sostenido que el Gobierno del PP-A está aplicando en esta materia "el mismo 'modus operandi' que utilizan en sanidad, que es anunciar y volver a contratar a gente que ya estaba previamente contratada".

Desde Por Andalucía han concluido así exigiendo a la Consejería de Desarrollo Educativo "un aumento de plantilla real para todos nuestros centros educativos", y que "ponga fin a la deriva privatizadora que está tomando".