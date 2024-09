Andalucía lamenta las "consecuencias" de la "frivolidad e irresponsabilidad" de la política migratoria de Sánchez

SEVILLA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha lamentado este lunes que en comunidades autónomas como la andaluza "estamos pagando las consecuencias de una política" migratoria como la del Gobierno de Pedro Sánchez que, "a través de la demagogia, ha caído en la frivolidad y en la irresponsabilidad".

Así lo ha manifestado el consejero de la Presidencia en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press en la que ha aseverado que "la política migratoria de Sánchez es una auténtica improvisación diaria, un monumental fracaso", y "las pruebas están ahí", traducidas en "un desbordamiento total de la situación", según ha alertado.

Antonio Sanz ha subrayado que Andalucía ha sido una tierra "receptora de inmigrantes siempre, pero siempre se ha hecho desde un cierto orden", ha puntualizado, y al respecto ha reivindicado que la comunidad autónoma andaluza es "pionera, por ejemplo, en contratos en origen", de forma que "de los 20.000 contratos que se han hecho en España, 15.000 se hacen en Andalucía".

Tras enfatizar así que "Andalucía es un ejemplo de integración, de solidaridad, de acogida, de compromiso y de responsabilidad", y resaltar que "jamás hemos discutido cómo abordar este asunto desde la responsabilidad", el consejero andaluz de la Presidencia e Interior ha criticado que no se dialogue de este tema "con las comunidades autónomas", y que desde el Gobierno no se aporte "financiación para acoger" a los menores extranjeros no acompañados ('menas'), y al respecto ha advertido de que en Andalucía "estamos tirando a pulmón" para ello.

"Encima pretenden que lleguemos a acuerdos cuando nos engañan, nos mienten", ha denunciado Antonio Sanz, que ha criticado así que a Andalucía "hayan llegado 515 menores inmigrantes diciéndonos que eran mayores" de edad, y al respecto ha subrayado la "diferencia" que existe entre que los inmigrantes que llegan sean mayores o menores de edad, porque en ese último caso la administración autonómica debe hacerse "cargo de la tutela" de los mismos.

"Las consecuencias no son las mismas, ni las cargas económicas", ha remarcado en esa línea el consejero, que ha incidido en aseverar que "la política migratoria de Sánchez ha sido un fracaso desde el punto de vista diplomático", como se ve, según ha abundado, en relación a "los acuerdos entre países para la devolución de inmigrantes, cosa que ha ocurrido siempre", o en los "controles de frontera".

"No se apoya a nuestros cuerpos de seguridad para los controles de frontera, se ha desmantelado parte de lo que es el conglomerado de apoyo social a la integración de la inmigración, y encima se provocan efectos llamadas para que hoy los inmigrantes decidan que la ruta especial y más prioritaria sea España", ha continuado relatando el consejero antes de concluir que "cuando uno juega a la demagogia en política migratoria lo paga caro, y eso es lo que le está ocurriendo a España en este momento con la irresponsabilidad de (Pedro) Sánchez", ha zanjado.