Andalucía lamenta que Marlaska niegue fallos en VioGén de los que advierten "funcionarios": "Hasta aquí hemos llegado"

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha lamentado este martes que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya negado este pasado fin de semana los fallos que la Junta asegura que se producen desde hace un año en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (Sistema VioGén). "Hasta aquí hemos llegado. ¿Mienten los funcionarios?".

En la comisión de presupuestos y en respuesta al PSOE, la consejera ha esgrimido el informe de una funcionaria del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de octubre de 2025 en el que advierte de que hay 456 mujeres de una provincia --que no ha desvelado-- en el sistema a cuyos teléfonos "no hemos tenido acceso". "Y como éste hay otros siete más", ha advertido Loles López. "He sido yo más leal a su Gobierno que el Gobierno con las mujeres", ha reprochado la consejera al PSOE, que la ha acusado de no decir la verdad sobre el VioGén ya que, según el ministro, funciona "perfectamente".

"En vez de darme una cita como le pedí, me desmiente en los medios", ha afeado la consejera, que ha concluido pidiendo al PSOE que "por vergüenza torera, arreglen el sistema". Desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, defienden, no obstante, que el sistema funciona "perfectamente" y que la seguridad de las víctimas ha estado garantizada "en todo momento". Sin embargo, la consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, reclamó hace días a Marlaska una reunión urgente tras un "año de fallos" en el sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (Sistema VioGén).

"Yo entiendo que un sistema pueda fallar, pero estamos hablando de víctimas de violencia de género", señaló Lolez López para añadir que su objetivo no es generar "alarma", sino "salvar vidas", "proteger a esas mujeres" y acompañar". Asimismo, indicó que de la mayoría de las mujeres del sistema VioGén, la Junta no tiene el teléfono para poder contactar con ellas. "Cerca de un 80% de las notificaciones vienen de tal manera que no nos permiten acceder al teléfono", aseguró la consejera. También afirmó que en octubre del año pasado no había ese "problema". "Ahora no se accede y es la víctima la que tiene que autorizar, cuando la Ley de protección de datos es la misma", explicó.