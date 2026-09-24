Andalucía lidera 2.000 investigaciones en cáncer para lograr nuevas vías terapéuticas y mejorar la supervivencia. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sistema sanitario público de Andalucía tiene actualmente un total de 1.993 investigaciones activas en el ámbito del cáncer. Se trata de trabajos científicos que pretenden indagar en esta enfermedad y abrir nuevas vías terapéuticas. El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado la importancia de esta actividad coincidiendo con el Día Mundial de la Investigación en Cáncer, que se conmemora este jueves.

En una nota de prensa, Sanz ha recordado que desde 2019, "la inversión en equipos oncológicos se ha multiplicado por seis en Andalucía, un 426% más en comparación con el periodo anterior. Además, la plantilla de profesionales especializados ha crecido un 30% y Andalucía es una de las comunidades autónomas con mayor número de ensayos clínicos".

En lo que a tratamientos se refiere, ha dicho Antonio Sanz, "hemos impulsado las terapias CAR-T para pacientes con cáncer hematológico, incorporado en la cartera de servicios el dispositivo TT-Fields para los tumores cerebrales y pronto contaremos con centros de protonterapia en Sevilla y en Málaga".

Concretamente, en Andalucía se están desarrollando 196 proyectos de investigación competitivos con una financiación captada que roza los 29 millones de euros (28.997.731euro, exactamente). Estos proyectos se llevan a cabo en distintos centros sanitarios y de investigación vinculados a la sanidad pública andaluza en todas las provincias de la región, según datos facilitados por la Fundación Progreso y Salud, entidad dependiente de la Consejería.

Asimismo, se encuentran activos 1.797 estudios clínicos, concretamente, 1.433 ensayos clínicos; 321 estudios observacionales; y 43 investigaciones clínicas con productos sanitarios. Un 49,4% de los ensayos clínicos son en fases tempranas.

Estos ensayos requieren de un mayor nivel de complejidad en cuanto a medidas de calidad, seguridad e instalaciones. Los ensayos de fases tempranas (I y II) evalúan la efectividad y seguridad de nuevos fármacos, e incluyen estudios en los que se administra el fármaco por primera vez en humanos.