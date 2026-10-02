Andalucía lidera la subida del paro en septiembre con 6.733 desempleados más y aumenta hasta 536.989

Archivo - Imagen de la oficina de Empleo de la localidad gaditana de Barbate en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 6.733 personas en septiembre en Andalucía en relación al mes anterior (1,27%) hasta los 536.989 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La comunidad lidera así la subida del paro a nivel nacional. En el último año el desempleo acumula un descenso de 62.738 parados, lo que supone un 10,46% menos.

Por sectores, el paro subió en todos excepto en construcción, con 1.292 menos y Agricultura, con 830 menos. Así, los ascensos estuvieron encabezados por Servicios, 5.375 más; seguido de Sin Empleo Anterior, 3.325 más; e Industria, 155 más. Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (371.371), Sin empleo anterior (64.104), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (27.421), Industria (29.098) y Construcción (44.995).

En cuanto a sexos, de los 536.989 desempleados registrados en agosto, 327.745 fueron mujeres, y 209.244 hombres. El paro subió en todas las provincias menos en Sevilla (-692). En contra, donde hubo mayor subida fue en Cádiz (2.294), seguida de Granada (1.259), Almería (1.175), Málaga (1.057), Huelva (729), Jaén (530) y Córdoba (381).

En septiembre se registraron 295.645 contratos en Andalucía, un 4,32% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 126.842 fueron contratos indefinidos y 168.803 contratos temporales. En el ámbito nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 23.587 personas con respecto al mes de agosto (+1%) según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que destaca que se trata de una subida dentro del promedio de los meses de septiembre de la serie.

Tras el ascenso de septiembre, el número total de desempleados se situó en 2.379.505, manteniéndose por debajo de la cota de los 2,4 millones y firmando su nivel más bajo en un mes de septiembre desde 2007, en el periodo previo a la crisis financiera, ha subrayado el Ministerio. De este total, a finales de septiembre constaban 56.476 personas en paro inscritas tras acogerse a la regularización extraordinaria y el 52% llevaban menos de un mes inscritas en el SEPE.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha señalado que el aumento de las cifras de paro registrado se debe "fundamentalmente al efecto de la regularización llevada a cabo por el Gobierno" y ha explicado que "cientos de miles de vecinos y vecinas que vivían y trabajaban en España ahora se dan de alta tanto en la Seguridad Social como en el desempleo".

La ministra ha destacado además que España acumula ya 53 meses consecutivos con una cifra de paro por debajo de los tres millones de personas. El último año, el desempleo acumula un descenso de 42.160 personas, lo que supone un 1,74% menos, con un retroceso del paro femenino de 40.499 mujeres (-2,76%) y una caída del desempleo masculino de 1.661 varones (-0,17%).

LOS SERVICIOS LIDERAN EL AUMENTO DEL DESEMPLEO

Por sectores, el paro registrado aumentó en servicios, con 6.707 parados más (0,4%), agricultura (+601 parados, +0,87%) e Industria (+39 parados, +0,02%). Por contra, disminuyó en Construcción con 1.726 parados menos (-1,04%) mientras que aumentó en 17.966 personas (+7,39%) en colectivo sin empleo anterior. El paro aumentó en ambos sexos, aunque el incremento fue superior en el caso de los hombres. En concreto, el paro masculino subió en 13.939 personas (+1,49%), mientras que el femenino lo hizo en 9.648 (+0,68%).

Así, al finalizar el noveno mes del año el número total de varones en paro se situó en 951.100, mientras que el de mujeres alcanzó los 1.428.405, su nivel más bajo desde septiembre de 2008. Por edades, el paro entre las personas de 25 y más años subió en 2.176 personas (+0,1%), mientras que el de los jóvenes de menos de 25 años aumentó en 21.411 (+12,77%), por lo que el paro en este grupo de edad alcanza las 189.141 personas.

El paro registrado en septiembre de 2026 bajó en dos comunidades autónomas respecto al mes anterior, que fueron Canarias (-4.156) y La Rioja (-135). Por otro lado, los mayores incrementos se dieron en Andalucía (+6.733), Comunidad de Madrid (+2.773) y Galicia (+2.746). En cuanto a las provincias, el desempleo registrado desciende en ocho de ellas, encabezadas por Las Palmas (-2.224), Santa Cruz de Tenerife (-1.932) y Sevilla (-692), mientras que aumenta en las 44 provincias restantes, entre estas destacan los incrementos de Madrid (+2.773), Cádiz (+2.294) y Alicante (+1.627).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros subió en 26.086 desempleados respecto al mes anterior (+6,98%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 399.663 desempleados, lo que supone 73.755 parados más que hace un año (+22,63%). En septiembre de 2026 se registraron 1.597.612 contratos, un 4,16% más en el mismo mes de 2025.

De todos ellos, 706.948 fueron indefinidos, un 6,5% más que en el mismo mes del año anterior. En total, el 44,25% de los contratos realizados en septiembre fueron indefinidos. Dentro de los indefinidos, se realizaron 288.319 a tiempo completo (+6,87%), 199.721 a tiempo parcial (+12,99%) y 218.908 fijos discontinuos (+0,75%).

Al respecto, Díaz ha indicado que "detrás de estas cifras hay personas, vidas que son hoy más dignas y más seguras" y ha asegurado que el Gobierno "no se conforma" y seguirá trabajando para lograr "más estabilidad en el empleo", "mejores condiciones laborales" y "mejores salarios". En este sentido, ha avanzado que el Gobierno volverá a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y sacará adelante la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Registro Horario.

De todos los contratos suscritos en septiembre, 890.664 fueron temporales, un 2,38% más que en septiembre de 2025. En total estos contratos representaron el 55,75% del total de la contratación efectuada en el noveno mes del ejercicio 2026. En términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo completo alcanzan de enero a septiembre de este ejercicio un total de 2.166.143, un 6,15% más que en igual periodo del año 2025. Por su parte, los contratos indefinidos a tiempo parcial suponen un total de 1.278.701, registrando un ascenso del 10,12% en relación al mismo periodo del año anterior.

LA TASA DE COBERTURA FRENTE AL DESEMPLEO SUPERA EL 87%

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó el pasado mes de agosto (último dato disponible) la cifra de 2.242,13 millones de euros, un 6,3% más que igual mes de 2025. El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de agosto de 2026 fue de 1.203,1 euros, lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior del 2,7%.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de agosto de 2026 fue de 1.008,2 euros, lo que supone un aumento del 2,5% sobre el mismo mes del año anterior. El total de beneficiarios a final del mes fueron 1.896.142, cifra superior a la del mismo mes del año anterior, que fue de 1.835.090.

La tasa de cobertura frente al desempleo durante el mes de agosto de 2026 fue del 87,12%, la más alta de la serie histórica si se exceptúa el periodo de pandemia. Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a los datos de paro, de forma que el Ministerio ha publicado este viernes las cifras de desempleo de septiembre y la estadística de prestaciones de agosto.