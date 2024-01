Andalucía pide al Gobierno "contundencia" en defensa de los camiones españoles ante su situación en la frontera francesa

837549.1.260.149.20240129154007 La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno andaluz en el Palacio de San Telmo. A 29 de enero del 2024, en Sevilla (Andalucía, España). Como cada martes, el Consejo - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo (PP-A), ha reclamado este lunes "contundencia" al Gobierno de España en defensa de los camiones españoles por la "caótica situación que se está viviendo estos días en la frontera francesa por el bloqueo de carreteras y el ataque" a esos transportistas nacionales.

Así lo ha reclamado la consejera en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, en la que ha pedido "una mayor actividad" por parte del Gobierno de España en su relación con el Ejecutivo del país vecino.

"Nos ha sorprendido el ministro ausente, que no está haciendo una labor eficiente para que esto no vuelva a ocurrir", ha añadido la consejera, que ha apuntado que, "desgraciadamente, no es la primera vez que sufrimos una situación como ésta, pero desde Andalucía pedimos que se trabaje intensamente para que sea la última".

Crespo ha considerado que es el momento de "actuar con contundencia" por parte del Ejecutivo español para intentar acabar con "esta grave situación".

La responsable andaluza de Agricultura se ha mostrado además sorprendida de que, "en pleno siglo XXI, sigamos sufriendo ataques de este tipo contra profesionales del transporte de alimentos, un eslabón más de la cadena del sector agroalimentario que tanto peso tiene en la economía española en general, y en la andaluza en particular".

Al hilo, ha reafirmado el compromiso de la Junta de Andalucía con la "defensa de nuestros transportistas, agricultores y comercializadores", y ha solicitado que "el Gobierno central en su conjunto se manifieste" al respecto.

La consejera ha afirmado que "nuestro campo y agroindustria son ejemplo de producción sostenible y saludable", y ha subrayado que "no existe competencia desleal como se está afirmando desde Francia".

"En España se cumplen los mismos parámetros que en las explotaciones agrarias galas", ha aseverado en esa línea, apuntando que "la normativa de uso de productos fitosanitarios, por ejemplo, es la misma en ambos países".

Crespo ha hecho hincapié en que "todos los productores de Europa cumplen las mismas reglas", y ha afirmado que el sector andaluz "es el primer interesado en que se incluyan las necesarias cláusulas espejo en los acuerdos comerciales de la Unión Europea (UE) con terceros países para garantizar la igualdad y el respeto de los productores".

La responsable de Agricultura ha subrayado que "la circulación de mercancías es necesaria para la cohesión de la Unión Europea", y que "no se pueden permitir actos de vandalismo", y en esa línea ha pedido que la UE "tome cartas en el asunto" para que "cese la hostilidad contra los camiones y se reestablezca la libre circulación en Europa", y no vuelvan a tener lugar "situaciones tan lamentables como las que estos días vemos en la frontera", ha concluido.