Por Andalucía pide a la Junta "actitud firme" para acogerse a subvenciones del Estado para apertura de fosas

SEVILLA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha pedido este miércoles al consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, que tenga una "actitud firme" en la Conferencia Sectorial de Memoria Democrática que se reúne este próximo jueves para acogerse a subvenciones que se van a repartir en dicho encuentro para la apertura de fosas.

Así lo ha señalado la también presidenta de Más País Andalucía en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha detallado que en dicha reunión de la Sectorial de Memoria Democrática prevista para este jueves, que reúne al Gobierno central y las comunidades autónomas, "se van a repartir tres millones de euros en subvenciones para la apertura de fosas".

"Esperamos del consejero una actitud firme a la hora de poder acogerse a esas subvenciones", ha comentado Esperanza Gómez, que ha recordado que la Ley andaluza de Memoria Democrática se aprobó en el año 2017 "sin ningún voto en contra" en el Parlamento, tampoco del PP-A, entonces en la oposición, pero, ya con los 'populares' en la Junta, "la ley no se ha ejecutado", según ha criticado la representante de Por Andalucía.

Así, Esperanza Gómez ha censurado que el presupuesto de la Junta para memoria democrática "se ha ido haciendo cada vez más y más pequeño", ya que "ha habido un recorte brutal en los fondos destinados al cumplimiento de la ley", que "ahora mismo se está incumpliendo", según ha insistido en señalar antes de apostillar que no le extraña, porque el PP, "donde gobierna con Vox, directamente lo que hace es derogar las leyes de Memoria" y "sustituirlas por unas supuestas leyes de concordia".

La portavoz adjunta de Por Andalucía ha apostillado que, cuando el PP gobierna con mayoría absoluta, "no le hace falta derogar" estas leyes, porque "es mucho más fácil y tiene menos coste político y electoral el no aplicarlas", y "eso es lo que está sucediendo en Andalucía", según ha lamentado.

Esperanza Gómez ha remarcado que "desde Por Andalucía tenemos muy claro que la memoria democrática es un asunto del presente, no del pasado", y "esto no va de una guerra civil en la que se cometieron tropelías por dos bandos", sino "de lo que sucedió después de terminada la Guerra Civil" española, de un periodo de "40 años" en los que "se contó una historia que no es la real, porque se contó la historia de los vencedores sobre los vencidos, y tenemos todavía a miles y miles de personas enterradas en fosas comunes, en las cunetas de Andalucía con familiares todavía vivos, muy mayores".

La representante de Por Andalucía ha remarcado que "muchos" de esos familiares "no pueden recuperar los restos" de sus seres queridos, y "lo que quieren es un sitio para honrarlos", y es "una inmoralidad" el "negar eso cuando ya ha habido un consenso democrático en torno a ello, tanto en el Gobierno de la Nación como aquí en Andalucía", y "dice muy poco del talante democrático del PP, que gobierna con mayoría absoluta" en esta comunidad, y que la "utiliza para dejar morir" dicha ley de Memoria "sin poner dinero para que se puedan seguir abriendo fosas", según ha finalizado.