Por Andalucía pide a la Junta la tasa turística y planes de inspección de viviendas y contra la estacionalidad

SEVILLA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo Por Andalucía defenderá el próximo jueves, 13 de abril, una moción en el Pleno del Parlamento relativa a política en materia de turismo en la que, entre otras cuestiones, reclama al Gobierno andaluz la aprobación de una tasa turística, "como ya han hecho otras comunidades autónomas", así como un plan "estratégico" para "reducir la estacionalidad", y otro de inspección "al objeto de constatar si las viviendas y alojamientos con fines turísticos están dadas de alta como tales en el correspondiente registro".

Son algunas de las reivindicaciones de esta moción consecuencia de una interpelación que Por Andalucía dirigió al consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, en el Pleno anterior, consultada por Europa Press y que se debatirá el próximo jueves.

En concreto, el primer punto de la moción plantea que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno andaluz a "elaborar un plan estratégico, en materia de turismo, para reducir la estacionalidad, los impactos negativos en la economía y el empleo que genera la misma, así como los que produce el turismo de masas".

En segundo lugar, Por Andalucía quiere con esta moción que el Parlamento inste a la Junta a "implementar, de forma urgente, la anunciada, desde hace tiempo, reforma de la normativa en materia de viviendas y alojamientos turísticos", que proporcione "un marco jurídico para evitar seguir perdiendo viviendas tanto en las zonas en las que se mantengan altos niveles de demanda de vivienda insatisfecha, como en aquellas en las que exista tensión alcista de los precios de alquiler, reforzando, además, la acción de los ayuntamientos frente a estas patologías indeseables del mercado residencial".

Asimismo, Por Andalucía quiere que desde el Parlamento se inste a la Junta a "poner en marcha un plan de inspección al objeto de constatar si las viviendas y alojamientos con fines turísticos están dadas de alta como tales en el correspondiente registro y cumplen con la normativa, dotándolo con un cuerpo de inspección con suficientes medios para responder al interés general a preservar".

La elaboración de una norma que "obligue a los portales inmobiliarios a exigir comprobación de que la vivienda o alojamiento turístico que publicita goza de los permisos correspondientes, expedidos por la Junta de Andalucía, como condición ineludible para poder incluirlo entre sus ofertas", es otra de las reclamaciones de esta moción del grupo de la confluencia de Podemos, IU y Más País Andalucía.

Asimismo, Por Andalucía reclama a la Junta con esta moción que apruebe "un plan específico, con dotación presupuestaria, para el fomento de un turismo sostenible medioambientalmente" que, entre otras cosas, incluya "una línea de subvenciones a las pequeñas y medianas empresas para acometer las mejoras necesarias en sus infraestructuras y servicios en términos de eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental".

También pretende que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a crear "un sello distintivo" que "certifique la calidad" del "empleo para aquellas empresas del sector que cuenten con Plan de Igualdad", así como "la calidad medioambiental para aquellas empresas del sector que utilicen energías renovables y sean respetuosas con el medio ambiente en el desarrollo de su actividad empresarial", y "la calidad, desde el punto de vista de la habitabilidad, cuando sean empresas o instalaciones que no afecten de manera negativa a la convivencia por situarse en zonas no saturadas, no produzcan ruidos molestos o no rompan con la estética de la zona en la que se sitúen".

Asimismo, la moción propone que el Parlamento inste a la Junta a crear y desarrollar "una campaña comunicativa de concienciación sobre la necesidad de respetar y fomentar unas condiciones de trabajo ajustadas al ordenamiento jurídico en el sector del turismo", y a "realizar tareas de inspección, en el ámbito competencial de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, para evaluar si las empresas del sector cumplen con la legislación vigente en materia de turismo".

REDUCCIÓN DEL GASTO EN PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

"Reducir a la mitad el gasto en publicidad institucional de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte, y emplear esos fondos en un plan de desarrollo del turismo en pequeños y medianos municipios del medio rural", es otra de las reclamaciones que Por Andalucía quiere que el Parlamento traslade a la Junta con la aprobación de esta moción.

También, que el Gobierno andaluz cree "un mecanismo participativo para la adjudicación de los patrocinios que se gestionan y deciden desde la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte", y que realice "un estudio sobre las brechas de género en el empleo dentro del sector turístico".

Por otro lado, Por Andalucía defiende en esta iniciativa que la Junta apruebe una "tasa turística" que "sirva para potenciar las políticas públicas destinadas a paliar los impactos negativos que la actividad turística genera en las ciudades, el medio ambiente y el patrimonio natural de Andalucía, y provoque la pedagogía colectiva de que todas las personas usuarias de la ciudad o del patrimonio natural contribuyen al mantenimiento de los servicios que hacen posible dicho uso".

Asimismo, Por Andalucía reclamará en el Pleno que el Parlamento inste a la Junta a que la Consejería de Turismo "promueva, de manera coordinada con otras consejerías, un plan específico para paliar los efectos de la estacionalidad del turismo en el ámbito del empleo", y otro "de mantenimiento del patrimonio cultural en las zonas rurales del interior de Andalucía, seriamente en peligro", e impulse "campañas de estímulo del turismo cultural en dichas zonas".

Finalmente, la moción quiere instar a la Junta a "reforzar las políticas destinadas a favorecer el disfrute y descubrimiento de Andalucía" por parte de los andaluces "a precios asequibles, especialmente a aquellos sectores sociales que no tienen un alto nivel adquisitivo", en referencia a "jóvenes, mayores, personas con discapacidad".