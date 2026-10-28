Andalucía pospone a 2027 el cierre de un calendario de implantación del B1 en las oposiciones a funcionarios

Archivo - Torre Triana, sede de varias consejerías andaluzas. - EUROPA PRESS - JOSÉ GONZÁLEZ - Archivo

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Función Pública finalmente pospone a 2027 el cierre de un calendario de implantación del B1 en las oposiciones a funcionarios en la Administración de la Junta de Andalucía. Aunque la intención del departamento de José Antonio Nieto era convocar una mesa sectorial antes de que finalizara el año para abordar este asunto, la decisión final es abrir el debate con los sindicatos en 2027.

Así lo confirman fuentes de la Consejería a preguntas de Europa Press. Desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) insisten en que este asunto debe aclararse con suficiente tiempo para que los opositores se preparen con garantías y recuerdan que su posición es que el requisito sea por puestos y no por cuerpos. Para SAF, la Junta tiene que aportar en la mesa sectorial una propuesta "seria", con una evaluación por puestos y justificar por qué se pediría ese conocimiento en idiomas.

En relación con el B1, en la mesa sectorial celebrada el 22 de septiembre de 2026 se abordaron los procesos selectivos de la actual Oferta de Empleo Público (OEP). Allí se acordó retirar la exigencia del B1 en esta convocatoria. Igualmente, se acordó que las convocatorias que se publiquen en el primer semestre de 2027, 2028 y 2029 "incluyan la exigencia de idiomas en el subgrupo A1, en los términos que se negocien", afectando tanto al acceso libre como a la promoción interna.

Sobre el teletrabajo, tras la última mesa sectorial celebrada el pasado 26 de octubre, la Junta de Andalucía ha asegurado que el decreto "nunca ha estado parado" y que su tramitación se encuentra pendiente del informe del gabinete jurídico tras haber requerido hasta el momento la emisión de 42 informes. La Administración autonómica ha argumentado la "gran complejidad" de esta norma y la necesidad de cumplir "escrupulosamente" todos los trámites previstos antes de su aprobación definitiva.

El gabinete jurídico dispone de un plazo de tres semanas para emitir su informe y, una vez recibido, se analizarán sus observaciones y se incorporarán, en su caso, las modificaciones necesarias "en el menor tiempo posible". A continuación, el texto resultante y la totalidad del expediente, "que ronda ya los 5.000 folios", se remitirán a la Comisión General de Viceconsejeros para continuar su tramitación y solicitar el dictamen del Consejo Consultivo. La Junta ha indicado que este órgano dispone de 20 días hábiles, aproximadamente cuatro semanas, para pronunciarse.

Desde el sindicato CSIF Andalucía han criticado que la Junta "siga alargando indefinidamente" la aprobación del decreto de teletrabajo y que "no se cuente con una nueva fecha para su aplicación, a pesar de que ha pasado casi un mes de la pactada inicialmente". Tras la Mesa Sectorial de carácter extraordinario, el sindicato ha señalado que "la Administración se ha abstenido de concretar un nuevo plazo de finalización de la tramitación y, por tanto, se sigue retrasando un aspecto crucial ya negociado con los representantes de las y los trabajadores".

Por ello, CSIF ha subrayado que la tramitación del decreto de teletrabajo comenzó en abril de 2025 y, tras pasar por Mesa General, Mesa Sectorial y Comisión de Convenio, la negociación culminó en julio de dicho año. Además, el pasado 21 de abril "se suscribió un pacto en el que se establecía el último día de septiembre como fecha tope para aprobar el decreto, al mismo tiempo que se contemplaba la implantación de un marco provisional de aplicación homogénea del teletrabajo hasta la entrada en vigor de la nueva regulación".