Andalucía pospone a después de septiembre la entrada en vigor de los días de teletrabajo en la Administración

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SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, ha confirmado este martes que, finalmente, en septiembre no se podrá aplicar el teletrabajo semanal ya que el decreto no podrá aprobarse en tan sólo un mes por cuestiones de tramitación administrativa. "El decreto de teletrabajo no estará en septiembre porque la tramitación es imposible que se realice en un único mes".

En declaraciones a los medios, Nieto ha sostenido que confía en que en septiembre, sin embargo, se materialicen "avances" que permitan aprobar el decreto que regulará el trabajo a distancia "en el menor tiempo posible". "En septiembre, continuaremos con la tramitación para que en el menor tiempo posible seamos capaces de tenerlo resuelto; este decreto y todos los de la Ley de Función Pública", ha argumentado el consejero.

En cuanto a la carrera horizontal, que ya ha empezado a desplegarse, José Antonio Nieto ha asegurado que está funcionando "bien" aunque el desarrollo de cuestiones como el desempeño profesional, "básico para la implantación del teletrabajo", pueden sufrir retrasos.

Ya en junio, la Junta de Andalucía aprobó una circular para unificar las condiciones y requisitos del teletrabajo de sus empleados públicos, que establece un marco común y transitorio para toda la Administración General andaluza mientras culmina la tramitación del futuro decreto que regulará esta modalidad de prestación de servicios.

La circular 1/2026 fijaba criterios homogéneos sobre las jornadas de teletrabajo, los puestos que pueden acogerse a esta modalidad, los requisitos de los empleados, la tramitación de las solicitudes y las causas de denegación, suspensión y revocación de las autorizaciones.

La circular mantiene en el 20% de la jornada semanal el tiempo que los empleados públicos podrán prestar servicios mediante teletrabajo, equivalente con carácter general a una jornada a la semana, aunque introduce una serie de criterios comunes para toda la Administración General de la Junta.

Entre las novedades, establece que el disfrute de permisos, vacaciones, licencias, festivos, situaciones de incapacidad temporal parcial o medidas de flexibilidad horaria no supondrá por sí solo la pérdida, reducción o necesidad de reprogramar las jornadas de teletrabajo previamente autorizadas.