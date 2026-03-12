Andalucía produce un 68,1% más de energía eólica tras el paso de las borrascas y supera 1,4 millones de megavatios-hora

Parque eólico de Mondego, a 19 de febrero de 2026, entre Ribadeo y Trabada, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

Andalucía ha iniciado este 2026 produciendo un total de 1.452.038,5 megavatios-hora (MWh) en energía eólica durante los dos primeros meses del año, un dato que se ha visto condicionado por el paso del tren de borrascas que azotó a la comunidad autónoma desde finales de enero hasta principios de febrero. No obstante, se ha generado un 68,1% más con respecto al mismo periodo del año anterior (863.621,1 MWh) y cuya diferencia entre ambos periodos se traduce en un total de 588.417,4 MWh.

Según los datos ofrecidos por la página oficial de Red Eléctrica, consultada por Europa Press, durante este mes de enero se ha producido 819.370,2 MWh en energía eólica en la comunidad andaluza, lo que supone un 28,7% del total de energías generadas en Andalucía. En contra, en enero en 2025 la producción de energía eólica alcanzo un total de 524.821,7 megavatios-hora en la región, recogiendo un 22,9% del total de esas energías. La diferencia entre ambos periodos es de 294.548,5 MWh, es decir, un 56,1% más en 2026, con respecto al año anterior.

Por otro lado, la entidad ha indicado que Andalucía generó en febrero de 2025 un total de 338.799,4 MWh en energía eólica --un 15,1% de la generación total en la región--, en contraste con los datos obtenidos este año en el mismo periodo, donde se ha alcanzando los 632.668,3 MWh --un 27,4% de la generación total-- a través de este tipo energía, que refleja un aumento del 86,7%.

En cuanto a los datos actuales, cabe destacar que en febrero --632.668,3 MWh-- la producción de energía eólica ha descendido un 22,7% en comparación con el mes de enero --819.370,2 MWh--, que se traduce en una diferencia marcada por un total de 186.701,9 MWh entre ambos meses en 2026.