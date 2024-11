Por Andalucía quiere que el SAS reciba los fondos para aseguradoras y asuma a usuarios de Muface, que ve "anacronismo"

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha abogado este miércoles por el traspaso a la sanidad andaluza de los pacientes beneficiarios de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), como aboga el Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García, de manera que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) recibiría el dinero que se destina a las aseguradoras privadas que siguen prestando este servicio.

En rueda de prensa, Nieto ha calificado de "sinsentido" y "un anacronismo que tiene que solventarse" el hecho de que "un número importante de servidores públicos" reciba una prestación sanitaria privada sostenida con fondos públicos. Ha defendido que "los sistemas sanitarios públicos están cualificados para garantizar una atención sanitaria universal y de calidad".

Tras esgrimir que se trata de "tener las prioridades claras", la también representante de Izquierda Unida Andalucía ha indicado que el dinero que el Estado destina al concierto sanitario con las aseguradoras privadas, que ha cifrado en 3.000 millones de euros, "se repartiría", como argumento para contrarrestar la idea de que la llegada de los pacientes Muface supondría un agujero en las arcas sanitarias de la Junta de Andalucía.

Ha defendido que en la práctica "las patologías más complejas son atendidas en la sanidad pública" por cuanto ha blandido "que es donde acaban todos los procedimientos que no dan mucho dinero", mientras que ha ironizado que en Andalucía "tenemos un máster sobre que hace la sanidad privada con el dinero público y cómo trata a los pacientes de la pública que le derivan".

"En Por Andalucía tenemos la perfecta convicción de que deben reincorporarse a todos los sistemas sanitarios del país y repartir los fondos que se han llevado estas empresas con un incremento de costes, pero no un incremento de la prestación", ha continuado reafirmándose Nieto.

"El sistema andaluz de salud está preparado para eso", ha indicado, para precisar que "está gestionado muy mal", ya que "los recursos no están donde debieran", antes de inferir que "si lo está gestionando el PP no va a salir bien", por lo que ha planteado que a la llegada de los pacientes de Muface "no se le puede echar la culpa" de los problemas de la sanidad pública andaluza, convencida de que "este destrozo lo provoca la política del Partido Popular que está debilitando a conciencia el sistema poniendo el dinero donde no debe".

El Gobierno andaluz eleva a 400.000 los usuarios de Muface en Andalucía, incluidos los familiares de los más de 320.000 beneficiarios directos como funcionarios del Estado que son y contabilizados también los 60.000 empleados estatales que eligieron la sanidad pública.