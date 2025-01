Andalucía reclama los 112 millones devueltos para guarderías y aclara: "Con o sin el Gobierno, habrá gratuidad"

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha reclamado este martes al Gobierno de España los 112 millones de euros para la creación de nuevas plazas públicas en el primer ciclo de Educación Infantil devueltos por la Junta de Andalucía al entender que esa medida ponía en jaque la supervivencia del sistema andaluz, una red de colaboración público-privada.

"Agradeceríamos muchísimo que nos devolvieran nuestros 112 millones, que nosotros sentimos como nuestros", ha señalado la consejera, que ha aclarado, no obstante, que "con o sin el Ministerio de Educación, el año que viene en Andalucía los niños de 2 a 3 años van a tener la atención educativa de manera gratuita, porque era un compromiso del Gobierno y lo vamos a llevar a cabo. Y estamos negociando con el sector para ver cómo en los próximos años toda la educación de 0 a 3 sea gratuita".

Así lo ha corroborado la consejera en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, en la que ha vuelto a reiterar que la Junta devolvió los 112 millones de euros porque el Ministerio "no nos ha escuchado". "En Andalucía --ha argumentado la titular andaluza de Educación--, tenemos un sistema de colaboración público-privada que es un ejemplo. Tenemos el porcentaje más alto de escolarización prácticamente de toda España; el 58% de los niños de 0 a 3 años van a centros educativos. Pero es que además tenemos plazas, tenemos 125.000 plazas y 90.000 niños escolarizados, con lo cual tenemos margen. El Ministerio nos daba dinero exclusivamente para crear plazas, y si las creamos empezamos a afectar a pequeñas empresarias. Estamos hablando de 12.000 personas que están trabajando en esos centros de Educación Infantil".

María del Carmen Castillo ha reprochado la actitud del Gobierno, que ha calificado de "injusta", ya que "a otras comunidades autónomas les ha permitido otros modelos, como al País Vasco, que les han dicho que pueden gastárselo en lo que quieran, y a nosotros no. O escuelas públicas o no hay dinero". "Lo gracioso de esto es que el sistema lo inventaron cuando el partido que hay en el Gobierno del Estado estaba aquí en Andalucía, que no es un sistema del PP, que ha heredado, que no lo hemos encontrado y que está muy bien y que funciona. Y como funciona, merece la pena mantenerlo", ha sentenciado.

En relación con la ratio, la consejera ha sostenido que Andalucía "no tiene un problema de ratio si nos comparamos con otros sistemas educativos". De hecho, ha señalado que hay zonas donde se mantienen centros educativos para que vayan cinco niños al colegio, "porque eso es importante". En las zonas rurales, hay más de 10.000 alumnos en centros públicos en los que trabajan 1.600 profesores, con una ratio media de un profesor cada seis alumnos. En contraposición, "tenemos --ha reconocido Castillo-- zonas de expansión, zonas donde hay presión demográfica, donde no nos da tiempo a construir, donde las ratios sí que están más forzadas porque no tenemos esa posibilidad, pero estamos buscando modelos de refuerzo para que se puedan hacer desdobles".