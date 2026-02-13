Andalucía reduce a 2.806 los desalojados por el temporal y Málaga permite el regreso de más de 200 vecinos

Archivo - Vecinos de la barriada de Los Cardiales en Cártama limpian el barro en sus casas tras las intensas lluvias. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de personas desalojadas en Andalucía por el temporal se ha reducido a 2.806, correspondientes a los vecinos que aún permanecen evacuados en las zonas más afectadas. Este viernes, 207 de ellos han podido regresar a sus hogares en Málaga, mientras que otros evacuados han retornado también en las provincias de Cádiz, Córdoba y Granada.

Según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) en un comunicado, la dirección de la emergencia ha autorizado en la tarde de este viernes el retorno de los vecinos desalojados en la Estación de Benaoján (129 personas), Estación de Jimera de Líbar (40), Cortes de la Frontera (17) y La Indiana en Ronda (21). Además, se ha permitido que los 42 vecinos de La Greduela, en Jerez de la Frontera, también puedan volver a sus viviendas.

En la provincia cordobesa, durante la mañana han podido volver a sus hogares, las más de 40 personas que seguían evacuadas en la capital. Siguen desalojadas 31 personas: 21 en Puente Genil, cuatro en Palma del Río, tres en Baena, dos en Iznájar y una en Pedro Abad.

En cuanto a la situación de los desalojados en la provincia de Granada, las policías locales de Pinos Genil y Salar han notificado que ya no hay desplazados en sus municipios. En Dúdar ya solo queda desalojadas cinco personas que permanecen en el Estadio de la Juventud de Granada capital, y el resto realojadas con familiares.

En Cenes de la Vega solo quedan dos familias desalojadas preventivamente (un total de cinco personas) cuatro personas del Camino Viejo de Güejar y dos de Barranco Alborox. En el Camino de Zagra, en Loja, se ha recomendado el desalojo de algunas viviendas más de forma preventiva, ante la posible caída de una piedra de grandes dimensiones sobre los inmuebles.

REUNIÓN CON EL CSIC

El director general de Emergencias, Protección Civil y Lucha contra Incendios Forestales, Alejandro García, se ha reunido hoy con la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Eloisa del Pino, entidad adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para hacer una primera valoración de los resultados de la incorporación del Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias (GADE) en la gestión de la emergencia.

En el encuentro, García ha indicado que "la emergencia y el conocimiento científico deben ir de la mano, así lo entendemos en la Agencia de Emergencias de Andalucía, y así lo hemos demostrado en la gestión de incendios forestales y otras emergencias naturales. Nuestra intención es continuar con esta esta filosofía transversal que incluye la transferencia del conocimiento científico en todas la fases de la gestión de la emergencia".

Por su parte, la presidenta del CSIC ha explicado que se ha atendido el cien por cien de las peticiones de estudio de los científicos del CSIC, siempre bajo la dirección del Plan de Emergencias andaluz.