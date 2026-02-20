Andalucía registra 18.151 defunciones en el segundo trimestre de 2025, un 3,1% más que en el mismo trimestre de 2024

Archivo - Cementerio Municipal de Pozoblanco en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO - Archivo

Andalucía registró en el segundo trimestre de 2025 18.151 defunciones, un 3,1% más que en el mismo periodo del año anterior, según las Estadísticas de Defunciones por Causas de Andalucía (EDCA) elaboradas por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Además, las defunciones de hombres aumentaron un 1,8% y las de mujeres lo hicieron en un 4,5%. Por grandes grupos de edad, la mayor parte de las defunciones (84,6% del total) correspondió a las personas de 65 y más años, siendo el 15% las defunciones ocurridas entre personas de 15 a 64 años, y el 0,4% entre los menores de 15 años.

Dentro de los 20 grandes grupos que establece la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE, 10ª revisión), y para el grupo de edad de 65 y más años, las enfermedades del sistema circulatorio fueron las causantes del mayor número de defunciones, 4.265, lo que representa un 27,8% del total para dicho grupo de edad, siendo la primera causa entre las mujeres (30%) y la segunda para los hombres (25,5%), y experimentando un aumento del 2,5% con respecto al mismo trimestre del año anterior.

El segundo grupo de causas lo constituyeron los tumores, 3.643 (23,7%), siendo la segunda causa entre las mujeres (17,8%) y la primera entre los hombres (29,9%), y experimentando un aumento del 1,8% con respecto al mismo trimestre del 2024.

El tercer grupo de causas lo constituyeron las enfermedades del sistema respiratorio, 1.745 (11,4%), siendo la tercera causa tanto entre las mujeres (9,6%) como entre los hombres (13,2%), y experimentando un aumento del 6,2% respecto al mismo trimestre del año anterior.

Para el grupo de 15 a 64 años, los tumores fueron los causantes del mayor número de defunciones, 1.122, lo que representa un 41,2% del total, siendo también la primera causa tanto entre las mujeres (53,8%) como entre los hombres (34,8%), y experimentando un aumento del 1,1% respecto al mismo trimestre del año anterior.

El segundo grupo de causas lo constituyeron las enfermedades del sistema circulatorio, 523 (19,2%), siendo la segunda causa tanto entre los hombres (21,2%) como entre las mujeres (15,1%), y experimentando un descenso del 6,4% respecto al segundo trimestre del 2024.

El tercer gran grupo de causas de fallecimiento fueron las causas externas de mortalidad, 395 (14,5%), siendo la tercera causa tanto entre los hombres (18,7%) como entre las mujeres (6,1%), experimentando también un aumento del 6,2% respecto al mismo trimestre del año anterior.