Sierra Nevada conmemora 30 años del Mundial de Esquí de 1996 con una exposición y una gala homenaje

Gala homenaje del 30 aniversario de los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino de 1996. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sierra Nevada ha recordado este jueves en el Teatro CajaGranada, con una exposición conmemorativa y una gala homenaje, el 30 aniversario de los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino de 1996, un evento que transformó la estación y que aún es considerado el acontecimiento deportivo, cultural, social y de inversión económica en infraestructuras más importante de la historia de Granada y de los deportes de invierno en España.

La exposición, inaugurada por la consejera de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio, y presidenta de Cetursa Sierra Nevada, Rocío Díaz, recorre a través de 30 fotografías los momentos más icónicos de Sierra Nevada 1996, exhibe cuadros, planos de las pistas de competiciones; productos y carteles promocionales del evento, las indumentarias de organización y voluntarios, y la imagen de Cecilio --la mascota del campeonato-- en varios soportes, entre otros elementos conmemorativos.

La gala, presentada por el periodista Juan Prieto --miembro del equipo de comunicación de Sierra Nevada 1996--, fue un homenaje al equipo humano que, tras la decepción de la suspensión de los Campeonatos de 1995, hizo posible al año siguiente el evento que transformó la estación de esquí de Sierra Nevada. La construcción de la Plaza de Andalucía, el parking subterráneo, la construcción de la Pista del Río, el telecabina Al-Ándalus, la implantación de la nieve artificial o los nuevos telesillas la Laguna y la Loma de Dílar constituyen el legado más relevante de los campeonatos del mundo.

Durante la gala ha intervenido la consejera de Fomento, que ha subrayado que este trigésimo aniversario representa "mucho más que una efeméride deportiva", al recordar que aquella cita supuso "una declaración de ambición colectiva" que marcó un antes y un después para Sierra Nevada, Granada y Andalucía. "Demostramos que Andalucía no tiene límites cuando se propone un objetivo", ha señalado la consejera, que ha añadido que, tras este evento, "Sierra Nevada se instaló en el corazón de Granada para siempre".

Díaz ha agradecido el trabajo de organizadores, voluntarios, trabajadores, fuerzas de seguridad, instituciones y deportistas, con una mención especial al entonces director, Jerónimo Páez. Una herencia, ha manifestado, que, 30 años después, se corresponde con "planificación e inversiones, como los 120 millones invertidos en los últimos siete años y un plan estratégico que prevé más actuaciones para culminar la modernización integral de la estación en 2030".

"UNA ESTACIÓN QUE SE SOBREPONE A LAS ADVERSIDADES"

Asimismo, ha destacado que "se ha forjado una estación que sabe sobreponerse a las adversidades". En ese sentido, ha puesto como ejemplo el esfuerzo en los últimos días para reparar los graves daños ocasionados por las borrascas en la carretera de acceso a Pradollano. "No hemos parado ni un momento, con trabajos también los sábados y domingos para devolver cuanto antes la normalidad y la seguridad a vecinos y visitantes", ha apostillado.

Finalmente, ha asegurado que Andalucía "cree en Sierra Nevada" y está preparada para "seguir acogiendo grandes eventos desde la sostenibilidad, convencida de que el espíritu de 1996 sigue plenamente vigente". "Los retos no se evitan; se afrontan. La altitud no intimida; inspira", ha concluido.

Durante la gala, se han exhibido varias piezas audiovisuales sobre las ceremonias inauguración y clausura, las infraestructuras que el mundial dejó en Granada y Sierra Nevada, y se rindió un sentido homenaje a los hombres y mujeres que intervinieron en el evento y que ya han fallecido.

El jefe de competición de Sierra Nevada 1996 y director de montaña de Cetursa Sierra Nevada hasta 2024, Eduardo Valenzuela, ha recibido una placa de reconocimiento al comité organizador de los mundiales y muy especialmente a Jerónimo Páez, el gran impulsor del evento y una de las personas más relevantes de la historia contemporánea de la estación invernal granadina.

"Tenemos que reconocer que sólo Jerónimo fue capaz de imaginar los Campeonatos, darles una dimensión enorme y luchar en condiciones difíciles, a veces desesperadas, hasta sacarlos adelante", ha recordado Valenzuela, que se ha emocionado por "la alegría especial de volver a ver a todos los que formamos parte de aquel Comité de Organización; recordamos con emoción a los que ya no están y podemos por fin mirar aquellos años con la serenidad que dan tres décadas de distancia".

En la gala la artista flamenca Jiham ha interpretado dos de las canciones que se han escuchado en la ceremonia inaugural en el estadio de Los Cármenes, Vuelvo a Granada, de Miguel Ríos, y Granada, de Agustín Lara, mientras que Kiki Morente ha hecho lo propio con La Estrella, la canción que interpretó su padre y que se convirtió en el himno de Sierra Nevada 1996.

Por último, se ha estrenado el documental Sierra Nevada 1996 en la edad de oro del esquí alpino, que, guiado por tres periodistas que estuvieron en los mundiales de Sierra Nevada (Juan Gutiérrez, Paco Grande y Adrián R. Huber), revela el impacto que de aquel evento en la década de los 90 y dan paso a todos los medallistas de oro del campeonato (Tomba, Girardelli, Pernilla Wiberg, Deborah Compagnoni, entre otros).

Junto a la consejera, han asistido a la gala la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo y, en representación de la administración autonómica, el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet; el delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Antonio Granados; el delegado territorial de Fomento en Granada, Antonio Ayllón; y el consejero delegado de Cetursa Sierra Nevada, Jesús Ibáñez.