La Junta reabre al tráfico este viernes la carretera de acceso a Benamahoma (Cádiz) afectada por las borrascas

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, visita la carretera de acceso a Benamahoma (A-372). Imagen de archivo. - Gogo Lobato - Europa Press

La Junta de Andalucía reabrirá a partir de las 13,00 horas de este viernes la carretera de acceso a Benamahoma por El Bosque (A-372), que fue de las primeras carreteras de la Serranía de Cádiz dañadas por el tren de borrascas. Los servicios de conservación de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda han establecido las medidas necesarias para mantener abierto el paso con garantías plenas de seguridad.

Según ha detallado el Ejecutivo andaluz en una nota, durante los días de tregua meteorológica, la Consejería de Fomento ha podido acelerar los trabajos y reforzar el talud para mantener abierto todo el día el paso de vehículos. Las últimas tareas de retirada de material se realizarán a lo largo de la mañana de este viernes para, a partir de las 13,00 horas, reabrir la vía sin restricciones de paso.

En este contexto, la Consejería ha recordado que, desde finales de enero, se estableció unas ventanas de paso, acordada con los ayuntamientos, entre las 7,45 y las 9,30 y entre las 15,30 a 16,30 horas. Este paso ha estado regulado y coordinado por los operativos de emergencia.

Con esta medida, el Gobierno andaluz ha tratado de recuperar cierta "normalidad" a esta población, atender a las peticiones de los ayuntamientos de Grazalema y de la pedanía y, además, dar un respiro a los comercios y el turismo de Benamahoma, que llevaban varias semanas sufriendo restricciones.

En todo caso, la Consejería de Fomento ha advertido de que esta apertura es una medida "coyuntural y condicionada al tiempo". "Aunque la ladera está despejada, todavía no se han completado todos los trabajos de estabilización definitiva del talud afectado, como la colocación de mallas de contención". Por ese motivo, ha insistido en que "es probable que se tenga que volver a las restricciones mediante ventanas de paso si las condiciones meteorológicas empeoran y llega una nueva borrasca".

La carretera A-372 fue de las primeras vías afectadas por el tren de borrasca que comenzó a finales del mes de enero. Los desprendimientos que se produjeron en la vía obligaron al corte total del tráfico entre los kilómetros 29 y 35 ante el riesgo evidente de caídas de rocas sobre la carretera.

Poco después del corte, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, acudió al tramo afectado y se reunió con los alcaldes de Grazalema y de Benamahoma, con los que acordó establecer ventanas de paso para evitar que los cerca de 400 vecinos de esta pedanía quedaran completamente incomunicados.