Andalucía registra 39.522 nacimientos hasta agosto, 167 menos que en el mismo periodo de 2024

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de nacimientos en los primeros ocho meses del año en Andalucía ascendió a 39.522, lo que supone 167 menos que en el mismo periodo de 2024, según la estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al mes de julio. Del total de nacimientos en lo que va de año en la región, 19.162 han sido niñas y 20.360 niños.

De estos nacimientos, la mayor parte, 24.013, fueron de madres entre los 30 y los 39 años --en concreto, 13.075 tenían entre 30 y 34 años y 10.938 tenían entre 35 y 39 años--. Por su parte, 7.396 nacimientos fue de madres de entre 25 y 29 años. Los nacidos de mujeres de más de 40 años se elevan a 3.595.

En cuanto a defunciones, en los primeros ocho meses del año fallecieron 58.324 personas, un 3,73% más que en el mismo periodo de 2024.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el número de nacimientos en los primeros ocho meses del año ascendió a 210.388, lo que supone 594 más que en el mismo periodo de 2024, pero casi 67.000 menos (-66.445) que hace una década, según la estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al mes de agosto. Del total de nacimientos en lo que va de año, 102.040 han sido niñas y 108.349 niños.

Los datos del INE, recogidos por Europa Press, revelan que en agosto de 2025 se registraron en España 27.818 alumbramientos. En concreto, 4.915 fueron de madres de entre 25 y 29 años; 9.326 de mujeres de entre 30 y 34 años y 8.084 de madres entre 35 y 39 años. Asimismo, los niños nacidos de mujeres de más de 40 años se elevan a 2.749.

Por comunidades autónomas, los nacimientos caen en Baleares (-4,66), Cantabria (-3,47%), Extremadura (-3,18%), Navarra (-1,78%), Murcia (-1,30), Castilla y León (-0,82%) y Andalucía (-0,42%).

Al contaraio, La Rioja lidera la cifra de nacimientos con un incremento del 3,35%, seguido de la Comunidad de Madrid (2,42%), País Vascco (2,10%), Asturias (2,07%), Castilla-La Mancha (1,53%), Aragón (1,15%), Canarias (0,43%), Comunidad Valenciana (0,32%) y Cataluña y Galicia (0,25%).

En cuanto a defunciones, en los primeros ocho meses del año fallecieron 344.457 personas, 8.276 muertes más que en el mismo periodo de 2024.

Canarias lidera el ranking de fallecimientos en la semana 40 del año con un incremento del 6,94%, seguida de Castilla y León (3,84%), Andalucía (3,73%), Comunidad de Madrid (3,40%), Comunidad Valenciana (3,27%), Cantabria (2,06%), Extremadura (2,16%), País Vasco (1,46%), Murcia (1,09%), Cataluña (0,85%), Galicia (0,79%) y La Rioja (0,7%).

Al contrario, las defunciones bajaron en la semana 40 del año en Navarra (-2,58%), Aragón (-2,26%), Asturias (-1,25%) y Castilla-La Mancha (-0,17%).