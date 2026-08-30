Andalucía registra un fallecido en sus carreteras durante el fin de semana de la 'Operación Retorno' de Verano

Archivo - Una gran cantidad de camiones han realizado una marcha lenta por la carretera S-30, como señal de protesta por sus malas condiciones laborales a 17 de marzo del 2022 en Sevilla (Andalucía, España) - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cierra este fin de semana, el último de agosto, con un fallecido en accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas, entre las 15,00 horas del pasado viernes 28 de agosto y las 20,00 horas de este domingo 31 de agosto, según el balance provisional de la Operación Especial de Tráfico 'Retorno Verano 2026' de la Dirección General de Tráfico (DGT), consultado por Europa Press.

El único accidente mortal registrado este fin de semana ocurrió sobre las 15,08 horas del pasado sábado por la salida de calzada con vuelco por derecha de un turismo en el kilómetro 4 de la carretera SE-9024, a la altura del término municipal de Dos Hermanas (Sevilla), que se saldó con un fallecido.

El Servicio de Emergencias 112 detalló que el suceso ocurrió en la zona de La Corchuela, en la SE-9024, cuando un ciudadano llamó para informar de un vehículo que había volcado y había caído por un desnivel; en el aviso se indicaba, además, que podía haber alguien atrapado.

La entidad 112 activó a los bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local, a la Nacional y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. Finalmente, fuentes oficiales del Instituto Armado confirmaron el fallecimiento de una persona en este suceso.