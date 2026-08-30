Andalucía crea hasta julio 13.875 nuevas sociedades mercantiles, un 6,6% más que en 2025

Archivo - La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, durante una entrevista concedida a Europa Press. A 1 de agosto de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). La vicepresidenta ter - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía mantiene su dinamismo económico en el primer semestre de 2026. Entre enero y julio de 2026 se han constituido en la comunidad un total de 13.785 nuevas sociedades mercantiles, lo que representa un 6,6% más que en el mismo periodo del año anterior, según se desprende de la Estadística sobre Sociedades Mercantiles de Andalucía (Socmer), elaborada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

En concreto, sólo durante el mes de julio se pusieron en marcha 1.797 nuevas sociedades, un 1,4% más que en el mismo periodo de 2025, y el capital suscrito por las nuevas empresas superó los 110,4 millones de euros, lo que representa un 56,6% más en términos interanuales, según ha informado la Junta en una nota.

Para la vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, estos indicadores "demuestran el dinamismo de nuestra economía y que el trabajo del Ejecutivo andaluz para crear un ecosistema favorable a la inversión en nuestra tierra está dando sus frutos".

Asimismo, la Socmer también arroja un saldo positivo entre las sociedades que nacen y las que desaparecen.Frente a las 1.797 creadas, se extinguieron 269, un 2,9% menos que un año antes. Es decir, la diferencia deja un saldo de 1.528 sociedades mercantiles efectivas, un 2,2% más que en julio de 2025.

La consejera también ha subrayado que "tan importante es favorecer el nacimiento de nuevas empresas como generar un entorno en el que puedan consolidarse, crecer y crear empleo". En este sentido, ha querido señalar que "la estabilidad que ofrece Andalucía, la simplificación administrativa emprendida por el Gobierno de Juanma Moreno y su gestión económica rigurosa han sido y son fundamentales para que la iniciativa privada encuentre oportunidades y pueda desarrollar sus proyectos en Andalucía".

Málaga, Sevilla y Cádiz, a la cabeza Málaga, Sevilla y Cádiz han sido las provincias andaluzas que han concentrado los mejores datos. Entre las tres reunieron el 69% del total de nuevas sociedades en la comunidad en julio.

En concreto, Málaga concentró el 35,1%; Sevilla, el 24,3%; y Cádiz, el 9,6%. Por sectores, las actividades inmobiliarias son las que encabezaron las constituciones de nuevas entidades: 15,7% del total. Seguidamente, se situaron comercio al por mayor y al por menor, con el 14,4%; y hostelería, con el 12,7%.

No obstante, también destacaron construcción, con un 9,9%; las actividades profesionales, científicas y técnicas, con el 8,6%; y las actividades financieras y de seguros, con el 7,8%. Asimismo, los datos del IECA muestra que agricultura, ganadería, silvicultura y pesca representó el 5,1%; telecomunicaciones, programación informática, consultoría, infraestructura informática y otros servicios de información, el 4,1%; actividades administrativas y servicios auxiliares, un 4%; transporte y almacenamiento, el 3,5%; e industria manufacturera, el 3,3%.

AMPLIACIÓN DE CAPITAL

Por otro lado, 304 sociedades mercantiles ampliaron capital en julio. En concreto, un 10,5% más que en el mismo periodo de 2025. El capital suscrito en estas operaciones superó los 151,3 millones de euros, lo que representa un incremento interanual del 32,7%.

La sociedad limitada siguió siendo, con diferencia, la fórmula jurídica predominante. Representó el 99,3% de todos los procesos de constitución de julio. En cuanto a las personas nombradas en el acta fundacional, un 75,7% de las sociedades fueron creadas por una sola persona y un 17,7% por dos. Un 24,2% de los nombramientos correspondieron a mujeres Para España, "detrás de cada nueva sociedad hay una iniciativa empresarial y una apuesta por poner en marcha una actividad económica.

Por eso, nuestro objetivo debe ser seguir generando el ecosistema perfecto y que las condiciones que ofrece Andalucía la sitúen como lo que es: un lugar atractivo para emprender, invertir y hacer crecer un proyecto empresarial".