Islandia rechaza en referéndum las conversaciones de adhesión a la Unión Europea

Referendum en Islandia sobre la adhesion a la Unión Europea, a 29 de agosto de 2026 - Europa Press/Contacto/Weng Xinyang

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Islandia ha rechazado este domingo con nitidez la reanudación del procedimiento de adhesión a la Unión Europea en un plebisicito cuyos resultados han dado un vuelco a los pronósticos iniciales que apuntaban a una ligera mayoría de partidarios de la incorporación, y que ponen de manifiesto la desconfianza hacia Bruselas que alberga una mayoría de la población islandesa en un tema tan espinoso como una política común de pesca.

En medio de una altísima participación del 82,5%, la más alta desde las elecciones parlamentarias de 2009, el 'No' se ha impuesto con un 52,8% (118.040 votos), más cinco puntos porcentuales por delante de los partidarios de la reanudación de las conversaciones con Bruselas (un 47,2%, 105.399 votos), según los resultados definitivos del referéndum.

Islandia comenzó las conversaciones en 2010 solo para dejarlas aparcadas tres años después precisamente, entre otros factores, por la fricción sobre las implicaciones en la política común de pesca. La victoria del 'No' supone que el electorado no ha confiado en las promesas de la primera ministra Kristrún Frostadóttir y, sobre todo, el liberal ministro de Economía Dadi Már Kristófersson, impulsor del referéndum, para blindar su sector pesquero, que representa un 40% de la economía del país.

A la espera de la rueda de prensa de esta tarde, Frostadóttir aseguró durante la votación que la mayor victoria es el referéndum en sí. "Me he reunido con un gran grupo de personas de todo el país y están completamente abiertas a diferentes resultados", ha asegurado la jefa del Gobierno islandés a la radiotelevisión pública RUV.

Frostadóttir, además, ha prometido que una victoria del 'No' implicará que dejará completamente aparcada la cuestión de la adhesión mientras siga en el cargo. Las próximas elecciones de celebrarán, si se agotan los plazos, en 2028. Hasta entonces, dedicará sus esfuerzos a abordar la preocupacion de la población rural de los pueblos pesqueros, donde el 'No' ha arrasado en el plebisicito.

"Prometo que abordaremos estos asuntos adecuadamente y tendremos en cuenta estas preocupaciones", aseguró el sábado. "Lo único que espero ahora mismo es que el resultado no divida a la nación, ni abra heridas que nunca cicatricen", apostilló.

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