Andalucía registra ocho nuevos casos diarios de cáncer de piel, "uno de los más prevenibles". - Marian León - Europa Press

SEVILLA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía registra ocho nuevos casos diarios de cáncer de piel, "uno de los más prevenibles". En 2025 --últimos datos disponibles--, fueron 3.021 los nuevos casos de melanoma contabilizados en el sistema público sanitario andaluz. La prevalencia de este cáncer en la comunidad es de 34,39 casos por cada 10.000 habitantes, una de cada 290 personas; unos datos similares a los que se registran en el conjunto de España (quince casos nuevos por cada 100.000 habitantes)

Para los pacientes con cáncer de piel se abre una esperanza una vez que las farmacéuticas Moderna y Merck han combinado una terapia de ARN con un medicamento ya comercializado por Merck, Keytruda, para desarrollar una vacuna, cuyas pruebas suponen el primer resultado positivo de fase 3 para una terapia de neoantígenos individualizada y para una terapia oncológica basada en ARNm --ARN mensajero--. En el estudio, han participado seis hospitales españoles, entre ellos, el Regional de Málaga.

Los resultados han arrojado "mejoras estadísticamente significativas y clínicamente relevantes" respecto a la supervivencia libre de recurrencia y la supervivencia libre de metástasis a distancia en los casos de este tipo de cáncer cutáneo. Los datos obtenidos será presentados en una próxima reunión médica internacional y serán compartidos con las autoridades regulatorias competentes.

"Estos resultados de la fase 3 representan un momento crucial para la investigación oncológica. Durante muchos años, la idea de crear un tratamiento de ARNm diseñado específicamente para el cáncer de cada paciente fue una aspiración. Ahora estamos contribuyendo a convertir esa visión en realidad", ha destacado el consejero delegado de Moderna, Stéphane Bancel.