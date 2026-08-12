Andalucía registró 28 grados de temperatura media en julio, el cuarto más cálido con dos puntos por encima de la media

Archivo - Un termómetro marca 44 grados a las 14:00 de la tarde, a 19 de julio de 2024, en Sevilla, Andalucía (España) en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La temperatura media del mes de julio en Andalucía fue de 28 grados, lo que representa dos grados por encima de la media desde 1961, y se considera el cuarto mes más cálido de la serie analizada, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) facilitados a Europa Press.

Por provincias, Jaén ha alcanzado los 29,2ºC, seguida de Sevilla (28,6), Córdoba (28,4) y Málaga (28). Además, Almería ha registrado 27,5ºC, mientras que Cádiz y Huelva han reportado la misma temperatura, 27,2ºC. En último lugar está Granada, con una temperatura media de 26,7º.

Asimismo, los municipios de Coín (Málaga) y Granada han documentado 44,5ºC en temperaturas máximas, mientras que en El Granado (Huelva) han llegado a 44,1ºC, por lo que han sido las localidades más cálidas de la comunidad.

La Aemet ya había constatado que el pasado junio se había convertido en el segundo mes con la temperatura media más altas de la serie histórica, con 28,4ºC debido a la aparición de una ola de calor que incrementó las temperaturas en varias cifras.

En este sentido, las provincias andaluzas más cálidas correspondieron a Jaén, Sevilla y Córdoba, con 26,9; 26,7 y 26,6ºC respectivamente. Le siguen Huelva (25,3), Málaga (24,8), Cádiz (24,5) y Almería (24,3). En el último lugar vuelve a estar Granada, con 23,4ºC de medio de temperaturas.

EL MES DE JULIO MÁS CÁLIDO EN EL CONJUNTO DE ESPAÑA

El mes de julio fue "extremadamente cálido" y tuvo una temperatura media en la España peninsular de 25,7°C, lo que supone 2,6ºC más que el promedio normal. Constituyó, junto con el del año 2022, el mes más cálido desde que el comienzo en 1961 de la serie histórica de la Aemet.

De hecho, fue el mes más cálido comparándolo con todos los meses del año, no sólo con los julios. En total, ocho de los diez julios más cálidos desde que hay registros han ocurrido en este siglo XXI. Además, el pasado julio fue extremadamente seco en lo que a lluvias se refiere.

Con unas precipitaciones de tan solo 4,6 litros por metro cuadrado (l/m2), es decir, un 26% del valor normal, se trató del julio más seco desde que hay registros. Estas son las principales conclusiones del avance climático del mes elaborado por el organismo estatal y distribuido este lunes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

En lo referente a los termómetros, Miteco --con datos de Aemet-- explica que el mes pasado tuvo carácter extremadamente cálido en la práctica totalidad del tercio norte de la Península y en el área mediterránea. En el resto predominó el carácter muy cálido. Además, en Baleares también fue extremadamente cálido, mientras que en Canarias fue cálido o muy cálido según las zonas.

Los valores térmicos fueron excepcionalmente altos durante casi todo julio. Sólo bajaron hasta valores normales o algo frescos entre los días 25 y 27. Por zonas, las anomalías térmicas más marcadas llegaron a ser de alrededor de más de 5°C en áreas del norte de Navarra y de Aragón. De hecho, se registró la temperatura media mensual de julio para su serie en una de cada tres estaciones de la red principal.

En una de cada seis, además de la media mensual también fue récord la temperatura media de las máximas y la de las mínimas. En este sentido, Transición Ecológica especifica que el valor térmico más alto alcanzado en una estación de la red principal correspondió a Murcia, con 44,2°C el día 23; seguida de Granada/aeropuerto, con 43,9°C el día anterior. En el otro extremo, los valores más bajos se midieron en el Puerto de Navacerrada, con 7,1°C; y en Burgos/aeropuerto, con 8,3°C, ambos registrados el día 26.

UN JULIO SECO O MUY SECO EN GRAN PARTE DE LA PENÍNSULA

En lo que se refiere a las precipitaciones, el carácter fue predominantemente seco o muy seco en gran parte de la Península, con zonas de carácter extremadamente seco en el valle del Ebro y, especialmente, en Cataluña. El carácter húmedo quedó restringido a áreas aisladas del centro y sureste peninsular. Además, en Baleares predominó el carácter seco y en Canarias el normal, con carácter muy húmedo en sectores de La Palma y extremadamente húmedo en parte de La Gomera.

Miteco especifica que las precipitaciones diarias más elevadas registradas en estaciones principales durante el mes de julio fueron en Santiago de Compostela/aeropuerto, con 51,8 l/m2 el día 11 y en Girona/aeropuerto, con 38 l/m2 ambas el día 25. En cuanto a las precipitaciones mensuales acumuladas, los valores más altos se observaron en Santiago de Compostela/aeropuerto, con 52,2 l/m2 y en Girona/aeropuerto, con 38 l/m2. En este último caso, por lo tanto, toda la precipitación del mes se registró en un único día.