Por Andalucía retoma y vuelve a registrar en el Parlamento su propuesta de ley "contra el acoso escolar y el ciberacoso"

El parlamentario de Por Andalucía Ernesto Alba atiende a los medios. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo Por Andalucía ha registrado este martes en el Parlamento andaluz su proposición de Ley de Protección contra el Acoso Escolar y el Ciberacoso, elaborada "junto a colectivos educativos, sindicatos y profesionales de la comunidad educativa", y que ya presentó en la anterior legislatura sin que llegara finalmente a debatirse.

Así lo han puesto de relieve desde el grupo parlamentario en una nota en la que han explicado que su diputado por Málaga Ernesto Alba ha mantenido este martes por la mañana una reunión con representantes de estos colectivos y, posteriormente, han acudido juntos al registro del Parlamento para presentar la iniciativa.

Alba ha agradecido expresamente el trabajo de los colectivos que han participado en la elaboración de la ley, y ha reivindicado que la propuesta nace precisamente "de la experiencia y las demandas de quienes trabajan cada día en la comunidad educativa".

Desde Por Andalucía aclaran que esta iniciativa ya fue registrada durante la anterior legislatura y superó su tramitación jurídica sin oposición del Consejo de Gobierno del PP-A, pero quedó "paralizada" como consecuencia de la convocatoria electoral del pasado 17 de mayo.

Coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar, Por Andalucía vuelve ahora a llevarla al Parlamento para que pueda "culminar su tramitación".

"Cuando hablamos de acoso escolar no estamos hablando de una pelea entre críos ni de cosas de chiquillos. Estamos hablando de violencia que perjudica la dignidad, el bienestar y el desarrollo de un menor", ha advertido Ernesto Alba.

El diputado de Por Andalucía ha subrayado además la "especial gravedad" del ciberacoso, que provoca que "la violencia no termine cuando acaba el horario escolar, sino que pueda mantenerse durante las 24 horas del día a través de redes sociales, plataformas digitales y servicios de mensajería".

La iniciativa que ha presentado el grupo que integra a Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Podemos, entre otras formaciones, pretende "dar un paso más allá de los protocolos existentes y establecer un sistema integral de protección con rango de ley, que coordine a las distintas administraciones y convierta la atención y protección de las víctimas en un derecho garantizado".

Entre sus principales medidas, la proposición de ley contempla la creación de un canal de denuncia "unificado, seguro y anónimo para el alumnado en todos los centros educativos", así como plazos concretos de actuación, de "24 horas para registrar una denuncia y 48 horas para proceder a su valoración".

La proposición incluye además el reconocimiento del asesoramiento jurídico gratuito para las víctimas y sus familias, con el objetivo de que dispongan de "orientación legal y procedimental durante todo el proceso y no tengan que enfrentarse solas a una situación de acoso".

Alba ha advertido de que, "mientras miles de estudiantes comienzan el curso con ilusión, hay niños, niñas y adolescentes que vuelven a las aulas enfrentándose al miedo, a la humillación o al aislamiento".

"Los niños y las niñas no tienen que abandonar sus centros por sufrir acoso. Tienen que sentirse acompañados y protegidos por su propio centro educativo", ha señalado.

El diputado de Por Andalucía ha cerrado defendiendo que "si todas y todos entendemos que los niños tienen derecho a estar seguros cuando van a la escuela, esa seguridad hay que convertirla en derecho y en ley", ha concluido Ernesto Alba.