Por Andalucía señala la "asfixia" de la UJA y la Junta alude a sus remanentes como "indicador de salud financiera"

Archivo - Campus de las Lagunillas. - UJA - Archivo

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía ha señalado el "estado de asfixia económica constante" de la Universidad de Jaén por parte de la Junta de Andalucía, mientras que el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha defendido el aumento de la financiación en los últimos años para lograr una "estabilidad" en el sistema" y ha situado los remanentes de tesorería de la UJA como "un claro indicador de salud financiera".

La situación de la institución jiennense ha llegado este martes a comisión parlamentaria a través de una pregunta realizada por Esperanza Gómez, del citado grupo. En su intervención, ha afirmado que es el propio rector, Nicolás Ruiz, quien "alerta de la incapacidad financiera" a la que se está llevando a las universidades públicas por el "incumplimiento del acuerdo de financiación".

"La subida mínima de los presupuestos no llega a cubrir las necesidades más básicas de la universidad y no cubren en absoluto la subida de los costes materiales, salariales y de servicios a los que se enfrenta", ha indicado Gómez, para la que, "más allá de pagar las nóminas, de pagar el capítulo 2 también, tienen poco margen para pagar otra serie de cuestiones".

Al respecto, ha expresado su preocupación por que esto "acabe provocando un deterioro de la universidad pública" y, en ese caso, además, de una que "actúa como un elemento dinamizador y modernizador" de una "provincia muy castigada", con lo que ello puede implicar "para el propio desarrollo del territorio jiennense.

Y es que, a su juicio, esa subida insuficiente es "una losa que está hipotecando el futuro de la propia institución, ya que no puede acometer obras de mantenimiento ni de mejora" ni nuevos equipamientos. Ha apuntado que el presupuesto de la UJA para este año es de 139.105.000 euros, lo que supone "una subida de 2,26 por ciento", mientras "el IPC sube el 2,7 y el presupuesto de la Junta sube un 5,6".

Los gastos de personal suponen "el 70 por ciento, más de 98 millones", y los corrientes, donde son de 20,9 millones". Las inversiones reales "llegan a 14,96 millones", partida de la que "se dedica mucho a la inversión material", más de once millones, y "quedaría únicamente 3,39 millones para aplicar inversiones materiales tanto de naturaleza nueva como de reposición".

"Básicamente, se está cubriendo el mantenimiento de lo que hay a duras penas. Nada de pensar nuevas instalaciones, de modernizar las existentes, lo que abunda al final en un retraso de la labor investigadora y la excelencia de la institución", ha subrayado la parlamentaria de Por Andalucía.

COMPROMISO

Frente a ello, el titular de Universidad, Investigación e Innovación ha defendido el compromiso de la Junta con las universidades públicas. En el caso de la UJA, "en 2025 ha contado con 109 millones de euros, casi 22 millones de euros más que en 2018, con un referente de cota de personal de 90,7 millones frente a los 69,6", mientras que la financiación por alumno "actualmente está por encima de la media del sistema universitario".

"Y con 12,5 millones de remanentes en 2025, que es un claro indicador de salud financiera. Yo he vivido momentos como rector de una remanente de 200, 300.000 euros a final de año", ha dicho, el consejero, quien ha añadido que han ido aumentando "de una forma sustancial" desde los diez millones que tenía en 2020. A ello ha unido que ha habido "dos fases de autorización de uso de remanentes para el plan de infraestructuras".

Gómez Villamandos ha declarado que la UJA "está hoy mejor que hace ocho años" y "se ha modernizado su infraestructura" con "dos proyectos emblemáticos" como son el edificio de laboratorios de investigación y transferencia y la nueva sede de la Facultad de Ciencias de la Salud, punto en que también ha recordado la implantación del Grado de Medicina.

NUEVAS TITULACIONES

De otro lado, ha precisado que "se le han aprobado 16 nuevas titulaciones", de las que ocho se han puesto en carga durante este curso. "Si una universidad está asfixiada, no se mete en nuevas titulaciones", ha apostillado. También ha se han impulsado "acciones de I+D+i con 14 millones de euros" y "se han mejorado" las condiciones laborales del personal con los complementos autonómicos que "se abonó el año 2025 y el 2024, según acuerdo, pues se pagará en el 26 y en el 27".

Igualmente, se ha referido a la nueva Ley de Universidades, que "repercutirá de una forma positiva" en el desarrollo de los campus. "No habla de salvaguarda financiera, que es una reivindicación, pero sí habla de suficiencia financiera, que viene a ser lo mismo y que, además, es el término que se utiliza en la ley orgánica del sistema universitario", ha comentado.

Por último, ha resaltado que el conjunto del sistema universitario ha crecido en un 30 por ciento en su financiación desde 2018" y "se han corregido desigualdades". "Había que equilibrarlo y llevarlos todos a un crecimiento homogéneo. Cosa que no fue una decisión por nuestra parte, sino fue una decisión de todos, de rectores y, desde luego, de la Consejería, que se iniciara y el punto de partida fuera el mismo que es para todas las universidades", ha manifestado.