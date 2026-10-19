Andalucía suma 673 incidencias por la lluvia y deja una mujer herida por la caída de una cornisa en Córdoba este lunes

Imagen de las incidencias registradas en Málaga por las lluvias. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA 112), adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, ha gestionado 673 emergencias relacionadas con las lluvias y tormentas entre las 12,00 horas del sábado 17 de octubre y las 18,30 horas de este lunes. En la jornada de este lunes se han contabilizado 81 incidencias, entre ellas una mujer herida por la caída de un elemento de una cornisa en Córdoba.

Durante todo el episodio, Almería concentra el mayor número de emergencias del episodio, con 175, seguida de Cádiz, con 155, y Málaga, con 150. En Sevilla se han coordinado 81; en Granada, 62; en Córdoba, 38; en Jaén, siete, y en Huelva, cinco, según ha detallado la entidad en una nota.

Durante la jornada de este lunes se han gestionado 81 emergencias hasta la hora de cierre del balance, frente a las 323 del domingo y las 269 del sábado, por lo que se desprende un descenso en la incidencia del temporal sobre la comunidad autónoma.

Las incidencias han estado relacionadas principalmente con anegaciones de viviendas, locales, garajes y vías públicas, así como con problemas en servicios básicos, rescates y salvamentos, obstáculos en las carreteras y desprendimientos.

En Córdoba capital, una mujer ha resultado herida este lunes en la espalda por la caída de un elemento de una cornisa en la calle Sevilla. El aviso se ha registrado a las 12,07 horas y los servicios sanitarios la han atendido y trasladado a un centro sanitario.

En Motril, los bomberos han rescatado a dos personas mayores que habían quedado atrapadas por una inundación en su vivienda de la plaza de Venus. El aviso se ha recibido a las 12,48 horas y el rescate ha finalizado a las 13,50 horas.

Este municipio granadino ha concentrado 14 avisos entre las 12,40 y las 13,40 horas, principalmente por anegaciones de calles, viviendas, comercios y aparcamientos, además de alcantarillas desbordadas y caminos cortados. También se ha comunicado la rotura de una acequia con riesgo de inundación, la presencia de contenedores en la vía y una colisión entre dos vehículos en la A-7.

En Arcos de la Frontera (Cádiz), el 112 ha recibido 28 avisos entre las 15,18 y las 16,06 horas por las lluvias intensas, con afecciones a viviendas, calles, carreteras y establecimientos.

TRES CARRETERAS CORTADAS POR LA LLUVIA

En cuanto a las vías de comunicación, permanecen cortadas al tráfico en ambos sentidos la CO-4103, entre los kilómetros 0 y 13, entre Bujalance y Villa del Río; la CO-4207, entre los kilómetros 0 y 9,1, entre Montilla y Montalbán de Córdoba, incluido el puente de La Zarza, entre los kilómetros 5 y 6; y la SE 6300, entre los kilómetros 0 y 6, en Lebrija (Sevilla).

Entre los registros de precipitación acumulada de Agencia Estatal de la Meteorología (Aemet) de las 18,30 horas destacan Gaucín, con 66,8 litros por metro cuadrado, y Benahavís, con 52,2, ambos en Málaga. En Grazalema (Cádiz) se han contabilizado 28 litros; en la estación de Ronda Instituto, 18, y en el puerto de Motril, 16,6.

También se han registrado 12,6 litros por metro cuadrado en Carrión de los Céspedes (Sevilla), 12 en Cortes de la Frontera (Málaga), 7,5 en Cazalla de la Sierra (Sevilla), 6,2 en Cala (Huelva) y seis en Válor (Granada). Estos valores corresponden a los datos disponibles de las estaciones entre las 17,00 y las 18,00 horas.

EL PLAN DE EMERGENCIAS NIVEL 1 PERMANECE ACTIVO

El Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) permanece activado en fase de emergencia, situación operativa 1. A las 18,30 horas de este lunes continúan también operativos 22 planes territoriales de emergencia de ámbito local: Adra, Alhabia, Almería, Balanegra, Berja, La Mojonera, Roquetas de Mar y Vícar, en Almería; Algeciras, Jimena de la Frontera, Olvera y Prado del Rey, en Cádiz; Alhama de Granada, Moclín, Lújar y Motril, en Granada; Fuengirola, Jimera de Líbar, Málaga, Torremolinos y Rincón de la Victoria, en Málaga; y El Saucejo, en Sevilla.

La Aemet prevé para este martes, 20 de octubre, avisos amarillos por lluvias en las comarcas jiennenses de Morena y Condado, Cazorla y Segura y Valle del Guadalquivir. Estarán vigentes entre las 06,00 y las 11,59 horas, por precipitaciones acumuladas de 15 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.

La Agencia de Emergencias de Andalucía ha recomendado evitar los desplazamientos innecesarios durante las lluvias intensas y consultar el estado de las carreteras antes de salir. Si es imprescindible circular, hay que reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y respetar los cortes, desvíos e indicaciones de los servicios de emergencia.

Nunca se debe atravesar una carretera inundada, una rambla, un arroyo o cualquier zona cubierta de agua, ni a pie ni en vehículo. La corriente puede arrastrar a personas y automóviles, y el agua puede ocultar socavones, obstáculos o daños en la calzada. Hay que alejarse de cauces, riberas, pasos subterráneos y puntos bajos, y evitar estacionar en zonas inundables.

En caso de inundación, se debe subir a zonas altas y seguras. En las viviendas hay que dirigirse a las plantas superiores y evitar sótanos, garajes y plantas bajas con riesgo de anegación. No se debe bajar a retirar vehículos ni a recuperar objetos cuando esté entrando agua, ni utilizar ascensores.

Siempre que pueda hacerse sin riesgo, conviene revisar desagües y bajantes, retirar del exterior los objetos que puedan ser arrastrados y colocar la documentación y los medicamentos fuera del alcance del agua. Asimismo, ha recomendado tener a mano una linterna, el teléfono cargado y la medicación habitual.

Si entra agua en la vivienda, solo se debe desconectar la electricidad cuando pueda hacerse desde un lugar seco y sin peligro. Hay que evitar tocar aparatos, enchufes o cables mojados y seguir las instrucciones de los servicios de emergencia si ordenan abandonar el inmueble.

En el exterior, ha recomendado mantenerse lejos de muros, fachadas deterioradas, árboles y laderas donde puedan producirse desprendimientos. Durante las tormentas hay que buscar refugio en un edificio seguro, evitar árboles aislados y alejarse del agua, las estructuras metálicas y los espacios abiertos.

La ciudadanía debe seguir las indicaciones de las autoridades y consultar los canales oficiales de EMA 112. Ante cualquier situación de riesgo o emergencia, debe llamar al 112, gratuito y disponible las 24 horas, e indicar su ubicación y lo que está ocurriendo.