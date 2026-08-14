Andalucía supera los 400.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social en julio y suma 60.556 en un año

Archivo - Trabajadores durante la realización de obras en imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía superó en julio los 400.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social en términos medios, en concreto 409.584, lo que supone 60.556 más que hace un año, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el conjunto nacional, se superan por primera vez los 3,5 millones de afiliados extranjeros en términos de afiliación media y alcanza también un nuevo máximo en la serie desestacionalizada, que supera los 3,4 millones. En concreto, el Sistema registra 3.512.223 afiliados extranjeros de media en julio, 66.046 más que el mes anterior y 420.875 más que hace un año.

La afiliación extranjera crece así un 13,6% interanual, frente al 2,9% del conjunto del Sistema. Si se descuenta la estacionalidad y el efecto del calendario, la Seguridad Social cuenta ya con 3.407.558 afiliados extranjeros, tras incorporar 408.333 en los últimos doce meses.

Así, la evolución de la afiliación extranjera mantiene una trayectoria sostenida de crecimiento. Desde junio de 2022, el número de trabajadores de otros países ha aumentado en más de 1,2 millones.

De hecho, el 46,3% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros. Este crecimiento se produce además en un mercado laboral en el que la afiliación extranjera presenta una presencia cada vez más diversificada, tanto por sectores de actividad como por modalidades de empleo y formas de participación.

Su incorporación se refleja tanto en actividades con una elevada demanda de mano de obra como en sectores de mayor cualificación y en el emprendimiento por cuenta propia.

IMPACTO DE LA REGULARIZACIÓN

Por otro lado, la afiliación de trabajadores extranjeros ha mostrado un especial dinamismo durante los siete primeros meses del año, con una aceleración del crecimiento desde finales de abril, coincidiendo con la puesta en marcha del proceso extraordinario de regularización.

Si se realiza una fotografía del mercado laboral a 30 de julio, el número de personas extranjeras que ya figuraban de alta en la Seguridad Social como consecuencia de este proceso ascendía a 262.475, frente a una cifra total de afiliación de 22.502.259 personas.

De ellas, 213.883, el 81,5%, estaban encuadradas en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que 12.675, un 4,8%, eran trabajadores autónomos. Por sexo, 158.171 eran hombres, el 60,3%, y 104.304 mujeres, el 39,7%.

AFILIACIÓN MEDIA

De los 3.512.223 afiliados extranjeros de media registrados en julio, 2.010.267 son hombres y 1.501.956 mujeres. Las mujeres representan ya cerca del 43% del total de trabajadores extranjeros afiliados.

Alrededor del 27,5% de las personas afiliadas extranjeras procede de países de la Unión Europea. Por nacionalidades, Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social española y supera los 415.000 cotizantes (415.310).

Le sigue Colombia (347.467), Rumanía (342.555), Venezuela (247.209), Italia (223.589), China (136.395), Perú (133.002) y Ucrania (84.599).

SECTORES DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA AJENA

Si en el conjunto de la afiliación representan el 15,6% de los trabajadores, la aportación de los trabajadores extranjeros resulta especialmente relevante en algunos sectores del Régimen General de la Seguridad Social.

En Hostelería representan el 32,9% de los afiliados; en Agricultura, el 28%; en Construcción suponen el 26,6%; en Actividades Administrativas, el 19,5% y en Transporte, el 18,4%.

También tienen un peso destacado en los sistemas especiales: representan el 46,7% de los afiliados al Sistema Especial del Hogar y el 39,2% del Sistema Especial Agrario. Mayoritariamente con contrato indefinido Es preciso destacar el elevado porcentaje de trabajadores extranjeros con contrato indefinido, un 86,4% del total.

Si lo comparamos con el porcentaje promedio del periodo 2017-2021, previo a la reforma laboral (58,9%) el dato resulta aún más llamativo. En paralelo, la tasa de temporalidad de este colectivo de trabajadores cae a mínimos históricos, al bajar hasta el 13,6% mientras que el porcentaje de afiliados nacionales con contrato temporal es del 13,4%.

Por otro lado, el número de trabajadores autónomos sigue creciendo y se sitúa en 531.568, lo que supone un 9,2% más que hace un año. Hay que señalar la presencia creciente de trabajadores extranjeros que emprenden en sectores altamente cualificados como Telecomunicaciones y Programación Informática, donde ya representan más del 33% de los ocupados dados de alta en esta sección de actividad, es decir, ya son uno de cada tres trabajadores por cuenta propia.

Destaca también su presencia en otras actividades, como Actividades de los hogares (27,4%), Hostelería (25,6%), Actividades Administrativas (19,3%), Construcción (18,6%) y Actividades Inmobiliarias (18,4%).