Andalucía superó los 10,8 millones de turistas en el segundo trimestre de 2026, un 6,7% más que el año anterior

Imagen de archivo de turistas. - David Zorrakino - Europa Press

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de turistas que visitó Andalucía en el segundo trimestre de 2026 superó los 10,8 millones, según los resultados de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) que realiza trimestralmente el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), lo que supone un aumento del 6,7% con respecto al mismo trimestre del año anterior.

Durante este período, de los turistas que llegaron a Andalucía, el 28,3% eran andaluces, el 33,5% eran del resto de España, el 27,1% procedían de la UE excluida España y el 11,1% del resto del mundo.

El 82,8% de los turistas que visitaron Andalucía, lo hicieron por vacaciones, el 10,8% para visitar a familiares y amigos, el 3,6% por otras motivaciones y el 2,8% por trabajo o negocios.

En el segundo trimestre de 2026, el 57,2% de los viajeros se alojó en establecimientos hoteleros, mientras que el 36,4% utilizó apartamento, piso o chalet.

Por otra parte, la estancia media, o número de días que por término medio permanece un turista en Andalucía, se situó en 5,1 días, un 1,3% menos que un año antes, lo que supone 0,1 días menos que en el mismo período del año anterior.

En cuanto a la distribución de los turistas por provincias, Málaga concentró el 28,4% de los mismos, seguida de Cádiz, Sevilla y Granada con el 17,5%, 16,7% y 11,9%, respectivamente.

El gasto medio diario que realizaron los turistas en Andalucía en el segundo trimestre se estima en 87,87 euros por turista, cifra que es mayor en un 1,9% a la del mismo trimestre del año anterior. La procedencia del turista establece diferencias en este gasto, que varía desde los 75,07 euros al día que gastaron los turistas andaluces hasta los 114,03 euros que gastaron los procedentes del resto del mundo.

En cuanto a la valoración de uno a diez del viaje realizado, los turistas que visitaron Andalucía durante el trimestre concedieron un 9,2 a su estancia en la región. Las provincias más valoradas fueron Cádiz, Córdoba y Sevilla, con un 9,4 cada una.