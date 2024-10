Por Andalucía teme que el "desvío" de dinero de la Junta a empresas privadas se dé en más servicios aparte de sanidad

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del grupo Por Andalucía Esperanza Gómez ha trasladado este miércoles la "preocupación" de la coalición a la que representa por la posibilidad de que el "desvío" de dinero de la Junta "hacia servicios privados" como, según ha criticado, se ha "constatado" que ocurre con la sanidad, se extienda a "todos los sistemas" de servicios públicos, como el de la dependencia o la atención temprana.

Así lo ha indicado Esperanza Gómez en una rueda de prensa en el Parlamento en la que se ha referido a la situación del sector de la dependencia y de la atención temprana en Andalucía, y en la que ha criticado que el Gobierno de la Junta que preside Juanma Moreno (PP-A) "no para decir que no tiene dinero" para determinados servicios cuando lo que pasa "en la sanidad" es que "se está desviando dinero hacia las empresas privadas sanitarias".

En esa línea, ha indicado que si el dinero que "se está destinando a empresas que tienen ánimo de lucro" y que, "por tanto, se lucran con los problemas de la población andaluza, se destinara a servicios públicos", no se darían problemas como los que ocurren ahora.

La representante de Por Andalucía ha subrayado que la Intervención de la Junta ya ha "constatado" que "ha habido troceamiento de contratos menores" del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por cantidades que suman "millones de euros" que "no tienen explicación", y ha añadido que en su grupo "preocupa que esto acabe llegando a todos los sistemas", como los de "dependencia, discapacidad y atención temprana", ha citado como ejemplos concretos.

Tras ello, ha emplazado a la Junta a dejarse "ya de decir excusas" sobre "que no hay dinero" cuando "no es verdad" que eso ocurra y "lo que pasa es que el dinero no se está empleando en el sistema público, sino que se está destinando a manos privadas", ha aseverado.

Esperanza Gómez ha advertido además de que el sistema público para el abordaje de la salud mental en Andalucía "funciona muy mal, en general, como todo el sistema de salud", y "se está deteriorando", con "muchas limitaciones en el acceso, nivel y calidad de las prestaciones sanitarias y sociales dirigidas a las personas con trastorno mental en Andalucía", y "sobresaturación de las unidades de salud mental comunitaria".

De igual modo, ha llamado la atención acerca de que "desde hace unos días todo el sector de la discapacidad está anunciando movilizaciones porque el sistema está a punto de colapsar", y al respecto ha comentado que el sistema de la dependencia o el de la atención temprana "se asienta, sobre todo, en la buena voluntad, el buen hacer y los servicios que prestan las asociaciones sin ánimo de lucro, de padres y madres de personas con discapacidad", y "la Junta lo que hace es concertar algunos servicios, pero lo hace siempre con un precio insuficiente".

De esta manera, lo que "están diciendo esas asociaciones" que anuncian movilizaciones "es que en nuestra comunidad está en riesgo el tratamiento de las personas con discapacidad", ha advertido Esperanza Gómez, que ha subrayado que "hablamos de atención temprana, de centros de día y, por supuesto, de residencias", y ha remarcado que "lo que paga la Junta es absolutamente inviable", lo que "nos está abocando a un deterioro del sistema" y a la "privatización del sistema a un ritmo que nos preocupa mucho", según ha zanjado la parlamentaria de Por Andalucía.