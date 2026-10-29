Andalucía triplicó las donaciones de sangre este miércoles por el accidente de Urda (Toledo) y sumó 2.120

Archivo - Imagen de archivo de una donación de sangre en el Reina Sofía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha agradecido este jueves la solidaridad de los andaluces que ayer triplicaron las donaciones de sangre que se registran en un día normal. Así los centros andaluces de transfusión contabilizaron 2.120 donaciones frente a las 800 de media de una jornada habitual.

Así lo ha manifestado Antonio Sanz en una entrevista en Canal Sur televisión recogida por Europa Press. El vicepresidente primero ha recordado que Andalucía "entró en contacto con el consejero de Emergencias de Castilla la Mancha y con el de sanidad y rápidamente ofrecimos todos nuestros servicios".

"Lo que nos reclamaron lo enviamos inmediatamente; de hecho, este miércoles estuvieron operativas las ambulancias, a través de las UVI móviles, y los vehículos logísticos, que tienen una capacidad para atender hasta medio centenar de heridos y lógicamente también poniendo a disposición helicópteros y bueno, también contando con la solidaridad de andaluces", ha detallado.

El vicepresidente primero y consejero de Sanidad ha confirmado que este miércoles se triplicaron las donaciones de sangre de un día normal en cuanto a bolsas de sangre. Se alcanzaron las 2.120 unidades. Hay que estar muy agradecido de la solidaridad y lo primero es dimensionar la catástrofe, saber administrar los recursos, no es una cuestión de sumar y sumar recursos, hay que administrar los recursos", ha apostillado Antonio Sanz.