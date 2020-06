Andalucía ve "de justicia" el pase completo a la fase 3 por las cifras más bajas de toda España

CÓRDOBA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, se ha mostrado este viernes "convencido" de que la comunidad autónoma entera pasa a la fase 3 del plan de desescalada por el coronavirus, "con las ocho provincias, porque es de justicia y se lo merece", dado que cree que "no sería comprensible por parte de nadie que no lo hiciera", a la vez que ha defendido que las decisiones son "técnicas y no políticas".

En una rueda de prensa junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), el consejero ha declarado que "aquí la decisión técnica va avalada por las cifras, que dicen que la región en bloque estará el lunes en fase 3".

Según ha defendido, las cifras que da el Ministerio sobre Andalucía son "espectacularmente buenas", tras pasar de 1,63 casos por cada 100.000 habitantes, siendo "las más bajas de todas las comunidades autónomas, incluidas Ceuta y Melilla", a 0,64 casos por cada 100.000 habitantes, según trasladó este miércoles el Ministerio, algo que "significa una evolución de casos muy importante acercándose ya casi a cero".

Ante ello, Aguirre ha remarcado que "Andalucía sigue siendo la comunidad con menos incidencia acumulada por 100.000 habitantes en los últimos 14 días".

En cuanto a los datos, ha indicado que "actualmente hay 87 ingresados en toda Andalucía con coronavirus, de los que 59 están en camas convencionales y 28 en camas UCI, mientras que en Córdoba hay 15 ingresados, nueve en camas convencionales y seis en camas UCI". Así, valora que "son cifras que bajan de modo paulatino" y espera que "a finales de junio el número de pacientes ingresados por Covid sea algo testimonial".

Respecto a Córdoba, el consejero ha señalado que "es la provincia donde más y mejor se hace el seguimiento de casos, con el 96%, y la región está en el 86%; la provincia más alta de España y donde mejor se hace el seguimiento de pacientes con PCR positivo".

Sobre la movilidad interprovincial para la fase 3, ha recordado que hay un equipo técnico, que aglutina al equipo de coronavirus y al de desescalada, y este sábado habrá una reunión "donde se decidirá cómo se va a hacer, con qué condiciones higiénico-sanitarias y en qué momento va a haber ese flujo entre provincias, todo con el respaldo del equipo técnico".

ACTUACIONES CON LOS AYUNTAMIENTOS

Por otra parte, el consejero ha resaltado el trabajo que se va a hacer con los ayuntamientos de las ocho capitales de provincia andaluzas de cara a la fase 3 "ante posibles rebrotes", de modo que plantea "tener protocolizado perfectamente cómo hacer el aislamiento si hay un rebrote, tanto a nivel de un bloque, como a nivel de una calle, un barrio o una ciudad".

Igualmente, ha apuntado que "se cuenta con unos servicios de agua magníficos en las ocho provincia y se puede detectar perfectamente la evolución del coronavirus en análisis de aguas fecales", y con ello "hacer un diagnóstico precoz, ante un posible rebrote".

También, ha elogiado las pruebas que se hacen a los agentes de la Policía Local, Policía Nacional y Benemérita, "con los test rápidos para saber la seroprevalencia que tienen cada uno". En la Policía Local se ha hecho ya a 924 agentes de la capital y provincia, de los que tres han dado positivo en la capital en test rápidos; a 758 policías nacionales, y a 616 de la Guardia Civil. Se ampliarán a otros colectivos, como Protección Civil y Bomberos.

Además, Aguirre ha felicitado al alcalde "por su magnífico trabajo en todas las fases de pandemia, en colaboración con la Consejería y los dictámenes del Gobierno de la nación".

Mientras, el alcalde ha informado de la colaboración de Emacsa para la detección precoz de posibles rebrotes con estudios de las aguas residuales, para lo cual ha hecho alusión a un convenio con la Universidad de Córdoba (UCO), además de establecer protocolos conjuntos entre la Consejería y el Consistorio "ante supuestos rebrotes y tener protocolos de seguridad".

Tras destacar que al consejero "le ha tocado dirigir la Consejería de Salud en el momento más difícil de su historia", Bellido ha valorado que "en Andalucía afortunadamente la pandemia ha pasado con mucha menor incidencia que en otros territorios españoles", y eso, a su juicio, "en gran parte ha sido gracias al trabajo que se ha hecho desde la Consejería de Salud".