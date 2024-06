Por Andalucía ve "tarde" las escuelas de verano y Junta reprocha al Gobierno el plazo de 11 días para ponerlas en marcha

SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Por Andalucía en el Parlamento andaluz por Córdoba José Manuel Gómez ha criticado que las escuelas de verano "empiezan tarde" por "tercer año", mientras que la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha reprochado que el Gobierno ha dado "solo 11 días" a las Comunidades Autónomas para ponerlas en marcha.

En este sentido, Gómez ha incidido en que este programa de escuelas de verano forma parte del programa de garantía alimentaria de Andalucía que sirve para "paliar las necesidades alimentarias de los niños en situación de vulnerabilidad", todo ello, en el transcurso de la sesión plenaria del Parlamento de Andalucía.

Al hilo de lo anterior, el parlamentario ha subrayado que los datos de pobreza en Andalucía muestran que "uno de cada tres niños se encuentra en riesgo de exclusión social", a lo que se le añade "un 16% de pobreza infantil". Mientras que este programa que "viene para paliar las necesidades alimentarias de al menos 7.000 niños llega por tercer año consecutivo", ha afeado.

De igual forma, Gómez ha señalado que esta iniciativa "no se ha puesto en marcha a tiempo durante los últimos tres años", a pesar de que "la resolución saliese, actualmente no hay colegio". "Desde su consejería, no pueden garantizar que estén comiendo y eso es un programa que viene de un programa andaluz", ha apostillado.

En este contexto, ha recordado que el año pasado el importe solicitado para este plan fue de alrededor de 46.000 euros del cual se aceptaron 37.000, aunque el importe concedido fue un poco menos". "Dicha resolución era del 7 de julio al 25 de agosto", pero "su firma data del 21 de julio", lo que significa que "la empresa tuvo que empezar a dar el servicio antes de que la Junta abonara el dinero de la resolución", ha argumentado.

Frente a ello, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha afirmado que los fondos proceden del ministerio al tiempo que ha destacado que "hay un partida que la creó el Gobierno andaluz", al tiempo ha resaltado que el Gobierno de Juanma Moreno "la ha aumentado".

De igual forma, López ha concretado que el día 29 de abril las comunidades autónomas fueron convocadas a la conferencia sectorial, y durante tres meses "todas las comunidades advertían a la ministra que se echaba el tiempo encima".

Con respecto a ello, la consejera ha aclarado que el 10 de mayo se recibió la resolución del secretario de Estado, mientras que el Boletín Oficial del Estado (BOE) se publicó el 17 mayo, lo que significa que "en 11 días se han montado expedientes, justificación, generación de crédito y partida presupuestaria", ha subrayado.

Por último, López ha criticado el grupo parlamentario Por Andalucía "está a otras cosas", como "la singularidad de dar más dinero a Cataluña" o "poner alfombra roja a un presidente que salió fugado y quiere volver a ser presidente". Además, ha afeado "que el 50% de la dependencia se le pagan a los catalanes y a los vascos, pero no a los andaluces", al tiempo que ha criticado al partido que "de la cara por los andaluces".