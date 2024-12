Andalucía ve una "tomadura de pelo" la propuesta de financiación del Congreso del PSOE: "Quieren engañar a todos la vez"

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha sostenido este martes que el PSOE ha impulsado "una tomadura de pelo" con su propuesta en relación a la reforma del sistema de financiación autonómica que ha acordado en el marco de su 41º Congreso federal, celebrado este pasado fin de semana en Sevilla, y ha considerado que los socialistas buscan "engañar a todos a la vez" en esta cuestión.

Así lo ha apuntado la consejera portavoz a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, donde ha señalado que "'a priori' puede parecer que es una buena noticia" que en dicha propuesta de la reforma del sistema de financiación se reconozca que se debe aprobar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), porque eso "suena bien", pero ha apostillado que "si profundizas en la noticia puede acabar pareciendo una tomadura de pelo, porque habla de que el modelo, de alguna forma, se apruebe" en dicho órgano "de forma multilateral, pero que previamente se haya debatido de forma bilateral con el socio preferido" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Por lo tanto, no sé si es que quieren engañar a uno, quieren engañar a otro o quieren engañar a todos a la vez", ha comentado la consejera para apuntar que no sabe "cómo se puede explicar un sistema de financiación que sea bilateral y multilateral a la vez", y para insistir en que "a veces" piensa que "es una tomadura de pelo, una huida hacia adelante".

"Han querido quedar bien con todos y entiendo que no han quedado bien con nadie", ha abundado Carolina España en referencia a los socialistas, y que al respecto ha puesto de relieve que "el propio" líder de Junts, Carles Puigdemont, "ya ha dicho que si hay una singularidad para todas las comunidades autónomas, entonces no existe la singularidad como tal".

La consejera ha sostenido que "las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE también están en contra de una financiación singular para Cataluña, porque eso no está contemplado en la Constitución, es una injusticia y rompe por completo la igualdad de los españoles".

CRÍTICAS AL "SILENCIO CÓMPLICE" DEL PSOE-A

De igual modo, la consejera ha criticado el "silencio cómplice" del PSOE de Andalucía, que "ha tenido una oportunidad de oro" en el congreso federal de su partido "para solicitar ese fondo transitorio de nivelación que compense y haga justicia con Andalucía", pero no lo ha hecho, según ha criticado la titular andaluza de Hacienda, que ha agregado que a la Junta le "gustaría un PSOE-A fuerte, que defendiera los intereses de los andaluces", pero "al final esto no ha sido así", y "este fin de semana no ha servido para nada en cuanto a la defensa de los andaluces por parte del PSOE", ha agregado.

En esa línea, ha considerado que este fin de semana ha sido "complicado" para el PSOE, y ha opinado que los socialistas "ya no saben qué hacer para contentar a todos a la vez".

También ha indicado que le ha producido "tristeza que en este fin de semana, teniendo al presidente del Gobierno tan cerca, los socialistas andaluces no hayan aprovechado para pedir un fondo transitorio de nivelación que compense la injusticia que se está produciendo con Andalucía", o que desde el PSOE-A "no hayan aprovechado la cercanía 'del 1' --en alusión a Pedro Sánchez-- para pedir que paren el impuesto a las energéticas", que "tanto daño puede hacer" al proyecto del "Valle del Hidrógeno Verde", donde "miles y miles de empleos están en riesgo", según ha advertido.

La consejera también ha criticado que desde el PSOE-A "no hayan aprovechado" su congreso para trasladar al presidente del Gobierno que la distribución de la recaudación del impuesto a la banca "no puede ser en función del PIB" porque, con ese criterio, "Andalucía perdería bastantes millones de euros".

Así, la consejera ha insistido en denunciar que "ha habido un silencio cómplice, total y absoluto, por parte del PSOE de Andalucía, que no ha aprovechado en absoluto este Congreso para defender a los andaluces".

De igual modo, ha apuntado que desde el Gobierno andaluz esperan que el Ejecutivo central "dé algún tipo de señal acerca de la reforma del sistema de financiación, porque está absolutamente callado y en silencio mientras pasan los días, los meses, y Andalucía sigue perdiendo millones y millones de euros", hasta "1.522 millones de euros cada año" por el actual sistema de financiación, ha criticado.

Frente a ello, la consejera portavoz ha manifestado que "los andaluces pueden estar tranquilos", porque "están ahora mismo en las mejores manos" con un Gobierno "liderado por Juanma Moreno" que no se va a "despistar" y va a "seguir trabajando para defender los intereses de los andaluces", y en esa línea ha sentenciado que para el Ejecutivo del PP-A "no hay más socios que los andaluces, los que nos votaron y los que no", ha remachado.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre la próxima Conferencia de Presidentes que se celebrará el 13 de diciembre en Santander, la consejera ha dicho que no tenía el orden del día de dicha cita en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, pero ha remarcado que las comunidades autónomas gobernadas por el PP han reivindicado que "el modelo de financiación era prioritario" en esa cita y, "de alguna forma, obligamos a que se incluyera en el orden del día" de la cumbre ese asunto.

La consejera ha subrayado que "hay un problema a nivel nacional con el sistema de financiación", que "está obsoleto, caduco", y con el que cuatro comunidades autónomas "están recibiendo financiación por debajo" de lo que corresponde, y eso "hay que solventarlo cuanto antes".

La titular andaluza de Hacienda ha añadido que "es verdad que la reforma del sistema de financiación lleva su tiempo", y desde el Gobierno de Juanma Moreno "siempre hemos dicho que debería hacerse de forma multilateral y en el seno del CPFF", y al respecto ha criticado que "lo primero que hizo" el Ejecutivo de Pedro Sánchez "fue abrir negociaciones bilaterales", es decir, "todo lo contrario de lo que dijo en su momento cuando gobernaba en Andalucía" el PSOE-A, ha denunciado.

La portavoz de la Junta ha insistido en defender que "lo que es prioritario es que, mientras se reforme el sistema de financiación, que todos somos conscientes de que lleva su tiempo", se apruebe "un fondo transitorio de nivelación para las cuatro comunidades autónomas que reciben financiación por debajo de la media".

"Esa es nuestra prioridad y eso es lo que hoy, ayer y mañana le pedimos al Gobierno de España" y que, "en definitiva, viene a ser algo muy parecido a lo que aprobó en su momento" el Parlamento andaluz con apoyo de la entonces consejera de Hacienda y ahora ministra del ramo, María Jesús Montero, según ha zanjado en alusión al acuerdo para la reforma del sistema de financiación que aprobó la Cámara andaluza en el año 2018.