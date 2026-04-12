Andalucistas se moviliza por una Sanidad Pública "que funcione de verdad"

Imagen de la coalición andalucista (AxSi) durante la manifestación en defensa de la Sanidad Pública celebrada en Sevilla. - ANDALUCÍA POR SÍ

SEVILLA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coalición Andalucistas ha participado este domingo en las movilizaciones convocadas en defensa de la sanidad pública en distintos puntos de Andalucía, con sus candidatos provinciales sumándose de forma activa a las manifestaciones convocadas, como es el caso de Manuel Ortega en Córdoba, Alfredo Fernández en Cádiz o el propio el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Christopher Rivas, en Sevilla.

Durante la movilización, Rivas ha defendido que "la sanidad pública no necesita discursos, necesita gestión, inversión y voluntad política real para que funcione como merece la ciudadanía". Según ha recogido la coalición en una nota, el candidato ha afeado que no pueden normalizar "que haya listas de espera eternas, que conseguir una cita médica sea una carrera de obstáculos o que la atención sanitaria dependa cada vez más de lo que cada uno pueda pagar. La sanidad pública es un derecho, no un privilegio", ha afirmado.

La coalición andalucista ha señalado el "progresivo deterioro" del sistema sanitario andaluz, justificando que uno de los principales problemas radica en la falta de una apuesta decidida por lo público y el "desvío de recursos hacia fórmulas privadas" que debilitan la estructura sanitaria.

En este sentido, han reclamado una gestión "eficiente, transparente y centrada en las necesidades reales" de los pacientes, frente a lo que consideran "una deriva que está generando desigualdades" en el acceso a la sanidad. "Defender lo público no es decirlo, es hacerlo funcionar", según los portavoces de la coalición, los recursos sanitarios "deben destinarse a reforzar la atención primaria, reducir las listas de espera y garantizar una atención digna en todos los niveles del sistema".

Para Andalucistas, la sanidad constituye uno de los pilares fundamentales del estado del bienestar y "una de las grandes conquistas sociales que no pueden ponerse en riesgo". "La sanidad pública es una de las joyas de la corona de nuestro sistema de protección social. Es lo que nos iguala, lo que nos protege y lo que garantiza que, pase lo que pase, todos tengamos derecho a ser atendidos en condiciones dignas", han señalado.

Andalucistas ha reivindicado una política "cercana", pegada al territorio y a los problemas cotidianos de la gente. "Conocemos los problemas porque los vivimos y los gestionamos desde lo local. Sabemos lo que pasa en los centros de salud, en los hospitales y en los pueblos donde la atención sanitaria cada vez cuesta más. Y por eso queremos ser útiles también desde el Parlamento andaluz", han afirmado.

La participación en estas movilizaciones forma parte, según explican, de una estrategia más amplia para situar la defensa de los servicios públicos como eje central de su propuesta política. "Gobernar no es dar discursos, es resolver problemas". Y según apunta, "uno de los más urgentes que tiene Andalucía ahora mismo es recuperar una sanidad pública que esté a la altura de su gente", ha concluido Christopher Rivas.