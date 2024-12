Andrés Estepa y Cynthia Ramírez ganan el XXVII Cross Popular "Ciudad de Jaén"

JAÉN 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Andrés Estepa, en hombres, y Cynthia Ramírez, en mujeres, se han proclamado vencedores del XXVII Cross Popular "Ciudad de Jaén" en categoría absoluta. El atleta del Unicaja ha logrado una marca de 28:47. Ha cruzado la línea de meta por delante de su compañero de equipo Adrián Aguilar (29:49) y de Álvaro Aranda.

Ramírez, del Trotasierra, por su parte, ha firmado un tiempo de 33:02. Lola Chiclana (33:21), del Nerja Atletismo, y Alicia Cabeza (38:12), del Trailrunners Avanza, han completado el podio, según ha informado el Ayuntamiento de Jaén en una nota.

La cita, la penúltima puntuable del Circuito Provincial de campo a través, se ha celebrado en el circuito habilitado junto al campo de fútbol Sebastián Barajas y ha reunido a unos 450 corredores y corredoras repartidos en ocho carreras.

La concejal de Deportes, Ana Núñez, ha destacado que "esta mañana hemos tenido la oportunidad de disfrutar de nuevo de una gran jornada de atletismo. De una prueba que se ha celebrado hasta en 27 ocasiones siendo la única, junto con el Cross del Aceite, que se ha disputado desde la primera edición del circuito provincial".

"El campo a través es una modalidad de atletismo espectacular y con un gran futuro, como demuestra la participación de muchos niños y niñas con menos de diez años. El tiempo, aún con frío, ha respetado y ha sido una auténtica fiesta de este deporte", ha añadido.

La competición organizada por el Patronato Municipal de Deportes con la colaboración de la Diputación y el patrocinio de Aleygo, se ha disputado en las categorías, tanto masculinas como femeninas, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, sub 20, absoluta, veteranos, veteranos cross largo y corredores con algún tipo de discapacidad, además de la absoluta masculina cross corto. Las distancias han oscilado entre el kilómetro que han debido completar las atletas menores de 10 años a los 9.700 de los participantes en las categorías veteranos cross largo y absoluta.

Con el triunfo alcanzado en la capital, Andrés Estepa es líder de la clasificación del circuito a falta de la prueba que se celebrará en La Garza de Linares el 26 de enero de 2025. Cynthia Ramírez, mientras, es también primera, pero empatada a puntos con Lola Chiclana. Todo se decidirá, por tanto, en tierras linarenses.