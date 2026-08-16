Andrés Koi arrancará en Málaga su gira "de la esperanza" en una tierra con "amor por la música más allá del flamenco"

1110339.1.260.149.20260816142954 Andrés Koi durante una entrevista concedida a Europa Press. - FRANCISCO J.OLMO - EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andrés Koi, exvocalista de Dvicio, arrancará su próxima gira, titulada 'Siempre sale el sol', el próximo 19 de septiembre en Málaga, donde presentará "el álbum de la esperanza" en una tierra que, según destaca, tiene "mucho amor por la música y una amplia diversidad de estilos musicales, que demuestra que no todo gira en torno al flamenco". Además, el artista no descarta que algunos músicos andaluces se suban al escenario durante sus conciertos y asegura que continúa creando música de forma constante.

En una entrevista concedida a Europa Press, el artista ha destacado el vínculo especial que mantiene con Málaga, una ciudad en la que, al igual que Sevilla, lleva actuando desde los inicios de su carrera. "Es una ciudad en la que llevo tocando toda la vida. Desde que empecé con Dvicio hacíamos allí nuestros primeros conciertos, ya fuera organizados por una emisora de radio o en pequeñas salas", ha recordado. Asimismo, ha asegurado que siente un gran cariño por la capital malagueña, porque "siempre que voy me lo paso fenomenal", al tiempo que ha puesto en valor el interés cultural de su público.

El artista también ha rechazado ciertos estereotipos asociados a la escena musical andaluza. "Mucha gente piensa que aquí todo gira en torno al flamenco o a las palmas, pero esa visión está ya bastante superada. Hay espacio para todo y están surgiendo propuestas muy interesantes", concluido.

Asimismo, ha destacado que el repertorio de la gira incluirá canciones de distintas etapas de su trayectoria. "Entre los cuatro discos de Dvicio, una reedición y mis dos discos en solitario, tengo mucha música para elegir, así que prefiero que la gente lo descubra en el concierto", ha concluido.

El artista, que además de actuar en Málaga también hará parada en Sevilla el 22 de noviembre, ha avanzado que para esta gira tiene preparadas "muchas cosas especiales". "Lo que más ganas tengo es de ver al público, porque creo que va a ser la gira más bonita de mi vida", ha afirmado sobre este tour vinculado a un disco con el que asegura sentirse "realmente conectado".

Respecto a la posibilidad de contar con artistas invitados en sus dos citas andaluzas, ha recordado que recientemente cantó junto a Gonzalo Hermida en el Teatro Falla de Cádiz, donde interpretaron 'Mamá te prometí', una experiencia que ha calificado de "preciosa". No obstante, aunque no ha querido confirmar ninguna colaboración para esta gira, sí ha dejado abierta la puerta a posibles sorpresas al asegurar que "mi invitación hacia Hermida seguro que estará" y recordar que tiene "muchos amigos dentro de la música".

Sobre su nuevo disco, 'Sol de invierno', el artista ha explicado que la canción que da nombre tanto al álbum como a la gira refleja el momento vital en el que se encuentra actualmente, "más centrado en las soluciones que en los problemas y con una mirada optimista hacia el futuro".

EL ARTISTA RECONOCE QUE "EN ESPAÑA SIEMPRE ME HA COSTADO HACERME UN HUECO"

En este sentido, ha reconocido que intenta dejar atrás "la autoexigencia y la competencia absurda" para valorar "el privilegio de seguir viviendo de la música desde hace más de una década". "Puedo seguir haciendo canciones, girando y llenando la nevera gracias a ello, algo que muy poca gente puede decir", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que sigue "regando ese jardín bonito de gente que me sigue, tanto aquí como fuera de España, pero sobre todo en mi país, donde siempre me ha costado hacerme un hueco".

Asimismo, ha definido el trabajo como "el álbum de la esperanza", con el objetivo de que quienes lo escuchen puedan conectar con las soluciones a sus problemas personales. Además, ha destacado que se abre "mucho desde la vulnerabilidad" y ha reivindicado la importancia de afrontar la vida "con energía y alegría para hacer comunidad".

En este contexto, ha desvelado que la canción de este disco con la que más se identifica actualmente es 'Mesita de Noche', "una canción muy cañera que ahora mismo siento que representa bastante estos meses de verano y un poco la euforia que siento".

KOI HA HECHO "LAS PACES" CON SU PASADO EN DVICIO

Por otro lado, ha explicado que esta gira se diferencia de la anterior porque aquella estaba "un poquito más nostálgica y conectada con Dvicio", tras el fin de la banda. En este sentido, ha asegurado que ha hecho "las paces" con esa etapa de su vida, por lo que ahora combina en sus conciertos canciones de entonces con las de su carrera en solitario. "Es importante hacer las paces con lo que uno es y con lo que ha sido", ha afirmado.

Respecto a su trayectoria, ha confesado que de lo que más orgulloso se siente es de no haberse cansado de la música. "Me suelo cansar bastante rápido de las cosas, pero cuando cumplí 30 años me vi con una guitarra en la mano y pensé: qué bien llevar 20 años haciendo canciones y seguir enamorado de la música", ha relatado.

Al hilo de lo anterior, ha explicado que la principal diferencia entre trabajar en solitario y en una banda está en el cambio de dinámica tras años compartiendo el día a día con otras personas. "Estaba acostumbrado a tener a cuatro personas a mi lado e ir juntos a todos los sitios", ha señalado, aunque ha reconocido que la convivencia y los años de gira también generan "desgaste" en un grupo. No obstante, evita comparar ambas etapas y prefiere centrarse en el presente: "Es una decisión que tomé con mucha conciencia y hoy trabajo para poder tener la carrera que tengo la suerte de vivir".

Por otra parte, el artista ha defendido la importancia de mantenerse fiel a uno mismo para evolucionar musicalmente sin perder la identidad. En este sentido, ha asegurado que "si te mantienes con el foco mirando hacia ti, podrás cambiar de cara a los demás, pero tú vas a seguir ahí", al tiempo que ha afirmado que "es preferible perderse hacia dentro que hacia fuera".

Asimismo, ha explicado que prefiere crear música con la que se sienta identificado, aunque no siempre conecte con el gran público. "Lo importante es estar orgulloso dentro de diez años de haber hecho lo que querías hacer y subirte a un escenario sintiendo que esas canciones te representan", ha señalado.

En este contexto, ha destacado 'Mi Mente' como una de las composiciones más "honestas y vulnerables" de su carrera. Según ha relatado, la escribió durante una etapa marcada por la ansiedad y las dificultades personales, utilizando la música como una forma de "terapia". La canción aborda cuestiones como la depresión, la ansiedad y la dificultad de seguir adelante en determinados momentos, y ha reconocido sentirse especialmente "orgulloso de haber conectado con tantas personas a través de ella".

EL ARTISTA CONTINÚA CREANDO NUEVAS IDEAS

Con respecto a sus próximos proyectos, Andrés Koi ha revelado que sigue creando música de forma constante, aunque reconoce que tras el lanzamiento de su último disco se ha tomado un breve descanso de la composición. "Siempre aparece alguna idea y la guardo", ha explicado.

No obstante, ha descartado que ese nuevo material forme parte de la gira actual, ya que considera que "acaban de nacer y no tienen forma todavía". "Acabo de sacar un disco y quiero girar con este disco", ha afirmado, defendiendo la importancia de dar tiempo y recorrido a los trabajos recién publicados.

En este sentido, ha subrayado el esfuerzo que supone crear un álbum y la necesidad de presentarlo al público con dedicación. "Cuesta mucho hacer canciones y hacer un disco como para darle una patada rápido", ha señalado, al tiempo que ha destacado la importancia de los conciertos y el boca a boca para que las canciones lleguen a la gente.

Por último, ha explicado que la frase 'Siempre sale el sol' se ha convertido en una especie de "mantra" que conecta con el mensaje de su último disco. "Es una filosofía de vida en este momento", ha asegurado, destacando que refleja su intención de afrontar con optimismo cualquier situación.