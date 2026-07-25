El antiguo cuartel de Santiago de Calatrava (Jaén) lleva esperando desde hace un año a sus nuevos inquilinos

Archivo - Vista del Ayuntamiento de Santiago de Calatrava - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE CALATRAVA - Archivo

JAÉN 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El antiguo cuartel de la Guardia Civil de Santiago de Calatrava (Jaén) lleva esperando desde hace casi un año la llegada de las siete familias, todas ellas con menores en edad escolar, que han sido seleccionadas por el Ayuntamiento y que van a vivir en régimen de alquiler --por 40 y 50 euros al mes-- en las viviendas de este inmueble.

Las viviendas han sido cedidas al Consistorio por un periodo de 99 años y su alcaldesa, Rocío Zamora, vio en ello una oportunidad para atraer a nuevos habitantes.

Un total de 8.940 solicitudes de toda España e incluso de otros países recibió el Ayuntamiento de Santiago de Calatrava interesándose por esta iniciativa que busca atraer nuevas familias con niños a este municipio de 700 habitantes y así asegurar también la supervivencia del colegio.

Una vez seleccionadas la familias beneficiarias se está trabajando para dar con la fórmula legal que permita el arrendamiento de las siete viviendas. La alcaldesa ha indicado a Europa Press que la idea es retomar el proceso en septiembre para evitar que se siga demorando más en el tiempo.

El precio de alquiler si está decidido, serán 40 euros al mes por las viviendas de tres habitaciones y 50 euros al mes por las de cuatro habitaciones.

La idea inicial era que para enero de este año las familias pudieran haber accedido a las viviendas y así realizar las mejoras que consideraran oportunas. Sin embargo, esto no ha sido posible y se sigue buscando la fórmula legal que permita al Ayuntamiento llevar a cabo esta iniciativa.

Las familias seleccionadas son de municipios jiennenses cercanos a Santiago de Calatrava, pero también las hay de otras provincias andaluzas. Zamora ha reconocido que la iniciativa les ha desbordado por la ingente cantidad de solicitudes que recibieron.

Uno de los grandes beneficiados de esta iniciativa será el colegio, que aunque en 2025 recibió una docena de nuevos alumnos, sigue necesitando que haya niños para mantenerse abierto, de ahí que uno de los requisitos para acceder a estas viviendas fuera que los aspirantes tuvieran hijos en edad escolar.

Para la alcaldesa, la cantidad de solicitudes recibidas demuestra que si el mundo rural cuenta con recursos de vivienda a precios accesibles "la gente está dispuesta a venirse a vivir en los pueblos".

"Es una pena, pero no tenemos más cuarteles de Guardia Civil", ha dicho la alcaldesa, que ha defendido también la necesidad de seguir contando con servicios públicos de calidad en el mundo rural como forma de frenar la pérdida de población.

La idea es que las familias beneficiarias se constituyan en una comunidad de vecinos y cuiden de las instalaciones. En el caso de que alguna de las familias beneficiarias se eche atrás, se tendrán en cuenta las solicitudes de jóvenes parejas del municipio que expresen su deseo de quedarse en el pueblo.