El apoderado de Paco Aguado, en la lista de víctimas desaparecidas de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo)

Grúas trabajando en las labores de desescombro en el accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Eusebio García del Castillo - Europa Press

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La familia de Antonio Vázquez, apoderado del torero Paco Aguado, está entre las víctimas desaparecidas de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), que, hasta el momento, se ha cobrado la vida de 68 personas. En un comunicado remitido a los medios, Francisco Vázquez y Curro Vázquez, hijo y hermano, respectivamente, de Antonio Vázquez "desean expresar su más sincero agradecimiento a los medios de comunicación, amigos y allegados por el interés, la preocupación y las muestras de cariño recibidas tras la desaparición de Antonio a raíz del accidente ferroviario ocurrido ayer en Urda (Toledo)".

Ellos han sido los encargados de confirmar que "por el momento, continúan sin tener noticias sobre su paradero o estado. En cuanto dispongamos de cualquier información, la trasladaremos oportunamente a los medios de comunicación, amigos y personas que están pendientes de su situación".

Entre los desaparecidos, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha confirmado que sigue "sin noticias" de la presidenta de su Fundación, la exministra Fátima Báñez, que viajaba en uno de los trenes que se han visto implicados en el accidente ferroviario ocurrido a primera hora de ayer en la provincia de Toledo.

"Seguimos sin noticias de Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE, que viajaba ayer en uno de los trenes accidentados. Compartimos la angustia de las familias que viven esta terrible incertidumbre y les trasladamos todo nuestro ánimo y apoyo", ha subrayado la patronal este jueves en sus redes sociales.

La exministra ocupaba uno de los asientos del Iryo contra el que colosionó ayer un tren AVE de Renfe entre Los Yébenes y Urda (Toledo). Los dos trenes, que habían salido de Madrid, se dirigían a Sevilla, donde Báñez iba a participar en un acto empresarial de la patronal andaluza. Báñez es presidenta de la Fundación CEOE desde julio de 2020, cargo al que accedió casi dos años después de abandonar el Ministerio de Empleo.