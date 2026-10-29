Aprecian un "frenazo" y cancelaciones en las reservas de cara al puente de Todos los Santos en Granada

Archivo - Un grupo de turistas visita la Alhambra de Granada. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada aprecia un "frenazo" en las reservas on line y un aumento de las cancelaciones de última hora de cara al puente de Todos los Santos que en la comunidad andaluza se extiende hasta el próximo lunes 2 de noviembre por tratarse de jornada festiva.

Así lo ha señalado a Europa Press el secretario general de la federación, Juan Manuel López, que señala que la previsión inicial de ocupación para estos días alcanzaba en la provincia granadina un 76%, a la vez que precisa que las cancelaciones se estarían justificando "quien sabe si" ante el "miedo" tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda y/o más directamente en la dificultad de encontrar un medio de transporte a un precio razonable.

En cualquier caso, el representante de las empresas turísticas granadinas señala a la "gran preocupación" que genera en el sector el bloqueo de la conexión por ferrocarril entre Madrid y Andalucía, y al respecto de este próximo Puente de Todos los Santos expresa su confianza en el comportamiento del turismo andaluz que se mueve por carretera en estos días festivos en la región.

Además, también pone el acento en la incertidumbre que generan tanto en los desplazamientos como en los precios del transporte las consecuencias del accidente ferroviario de Urda de cara a otras fechas festivas próximas en el calendario como el puente de la Constitución a principios de diciembre.

Y para situar una fecha intermedia entre ambas concatenaciones de días festivos, señala a un caso particular que ha tenido la ocasión de conocer de una persona que pensaba viajar en avión a Granada el 12 de noviembre y se ha encontrado con que le piden 500 euros por el billete.

La Federación de Turismo de Granada también ha constatado especialmente la preocupación de sus homólogos en Sevilla, y en este punto hace extensible esta sensación a todo el territorio andaluz, ya que según apunta López, desde Sevilla es mucha la gente que después se desplaza a otras ciudades y municipios andaluces, entre ellos turistas extranjeros.

Por último, el secretario general de la federación ha incidido en que quizás sea el turismo andaluz el que "salve" el Puente de Todos los Santos al poder desplazarse en medios alternativos al tren como el coche dentro de la propia región; y también ha señalado que en este puente las posibilidades de cancelación son más flexibles en fechas próximas a la reserva y puedan trasladarse a otras fechas.