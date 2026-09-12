Arenas (PP) sigue de presidente de comisión en el Senado y Susana Díaz (PSOE), Aguirre y Oblaré (PP) son vicepresidentes

Mesa de la Comisión de Suplicatorios del Senado, que cuenta con la senadora andaluza Susana Díaz como vicepresidenta segunda. - SENADO

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del PP-A Javier Arenas ha sido reelegido esta semana como presidente de la comisión de Reglamento del Senado, al igual que la expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha renovado como vicepresidenta segunda de la comisión de Suplicatorios, mientras que otros dos de los nueve senadores por designación autonómica que el pasado martes tomaron posesión de sus escaños en la Cámara alta --Jesús Aguirre y Francisco Javier Oblaré, del PP-- van a ocupar una vicepresidencia en otras dos comisiones.

Tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, el Pleno del Parlamento andaluz eligió el 23 de julio a los nueve senadores por designación autonómica correspondientes a la recién iniciada XIII legislatura, de los que cuatro son a propuesta del PP-A --le correspondían cinco, pero ha cedido uno a Vox en virtud del pacto de gobierno suscrito entre ambos--, que son Javier Arenas, Jesús Aguirre, Virginia Pérez y Francisco Javier Oblaré; tres son del PSOE-A --María Jesús Montero, Susana Díaz y Juan Espadas--, y dos son a propuesta de Vox; en concreto, Álvaro Zancajo y María Auxiliadora Pastor.

Al comienzo del Pleno programado para el pasado martes, 8 de septiembre, tomaron posesión de sus escaños dichos nueve senadores, si bien tres de ellos --Javier Arenas, Juan Espadas y Susana Díaz-- ya formaban parte de la Cámara alta en la anterior legislatura, también por designación del Parlamento andaluz.

De hecho, Juan Espadas es el portavoz del Grupo Socialista en el Senado, responsabilidad en la que a partir de ahora va a contar con su sucesora al frente de la Secretaría General del PSOE-A, María Jesús Montero, como portavoz adjunta, una responsabilidad que, por su parte, ejerce en el Grupo Popular el expresidente del PP-A y exministro Javier Arenas, quien además preside la comisión de Reglamento, cargo que renovó el pasado miércoles, 9 de septiembre, y que había desempeñado entre octubre de 2023 y julio de este año, según consta en su ficha como senador, consultada por Europa Press.

Por su parte, Susana Díaz ha renovado como vicepresidenta segunda de la Comisión de Suplicatorios, cargo que ya había desempeñado también entre octubre de 2023 y julio de este año 2026. La citada comisión la reeligió como vicepresidenta segunda en una sesión celebrada el pasado martes día 8, en la que fue la única candidata a ocupar la vacante que se había quedado en esa plaza al hilo del cambio de legislatura andaluza.

Por otro lado, la comisión de Defensa eligió al expresidente del Parlamento andaluz Jesús Aguirre (PP) como vicepresidente primero en una sesión programada también para el pasado martes, en sustitución del también 'popular' Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, que ha causado baja en el Senado tras las elecciones del 17 de mayo.

También el senador del PP por designación del Parlamento andaluz Francisco Javier Oblaré ha sido elegido como vicepresidente primero de una comisión; en su caso, de la de Función Pública a propuesta del Grupo Popular, mayoritario en la misma. Su elección se produjo también en una sesión de dicho órgano celebrada el 8 de septiembre, y contó con 26 votos a favor y dos abstenciones, según consta en el Diario de Sesiones, consultado por Europa Press.