Subida de tipos del BCE: quién gana, quién pierde y cómo afecta a ahorros, hipotecas y empresas

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MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) tiene un efecto desigual sobre la economía: mientras encarece los préstamos y puede elevar las cuotas de las hipotecas, también mejora la remuneración que pueden obtener quienes tienen sus ahorros en depósitos y otros productos de ahorro.

En concreto, el BCE ha elevado este jueves los tipos de interés en 25 puntos básicos, de tal manera que la tasa de depósito (DFR) subirá al 2,5%, la de las operaciones de refinanciación (MRO) al 2,65% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) al 2,90%, una decisión ya descontada por los mercados, mientras las presiones inflacionistas continúan alertando a la entidad europea.

Esta decisión se lleva a cabo para controlar la inflación de la eurozona, con el objetivo de mantenerla en el 2%. El IPC de la Eurozona se situó en el 3,3% en agosto en un contexto en el que la guerra en Irán sigue recrudeciéndose y el precio del Brent rebasa los 100 dólares por barril.

En esta línea, la subida de los tipos de interés deja a ganadores y perdedores. A continuación, explicamos cómo afecta a los hogares, empresas y estados y quiénes se benefician por esta medida.

LOS AHORRADORES, ENTRE LOS BENEFICIADOS

Con la subida de tipos de interés la banca tendrá más margen para elevar la remuneración de sus depósitos y productos de ahorro, aunque no están obligados a trasladarlo de forma inmediata ni proporcional.

Por ello, quienes mantienen dinero en productos de ahorro pueden obtener más intereses por sus saldos. Por ejemplo, Banca March ha elevado al 2,80% TAE la rentabilidad de su Depósito Flexible Avantio justo tras la decisión del BCE de este jueves.

Asimismo, el responsable de fondos monetarios de Crédit Mutuel Asset Management, Salim Khalifa, ha explicado que las subidas de tipos favorecen especialmente a los ahorradores con dinero en fondos monetarios, ya que estos productos ofrecen mayor rentabilidad cuando suben los tipos.

HIPOTECAS Y PRÉSTAMOS MÁS CAROS

En el lado contrario se encuentran los hogares y empresas que necesitan financiación. Las subidas de tipos elevan el coste de los nuevos préstamos y pueden aumentar las cuotas de las hipotecas a tipo variable, al trasladarse el encarecimiento de la financiación a los tipos de referencia.

El euríbor es el principal índice al que están vinculadas la mayoría de las hipotecas a tipo variable en España. Aunque no lo fija directamente el BCE, su evolución está estrechamente ligada a los tipos de interés, y la cuota de estos préstamos se revisa normalmente una o dos veces al año.

El Euríbor a 12 meses ha encadenado seis jornadas por encima del 3,1% en su tasa diaria, lo que implica niveles no vistos desde agosto de 2024 y podría suponer el mayor encarecimiento de las hipotecas en los últimos tres años, según los cálculos realizados por Europa Press.

El euríbor a 12 meses cerró agosto en el 2,954%, pero asumiendo que cierre este mes con una media del 3,1%, eso supondría un encarecimiento de las hipotecas de 78,34 euros mensuales (940 euros al año) para una hipoteca de 150.000 euros, un plazo de vencimiento de 30 años y un diferencial estándar del 0,99%.

MÁS COSTE PARA LOS ESTADOS

Según XTB, el encarecimiento de la financiación afecta a empresas, hogares y gobiernos incluso antes de que el BCE adopte nuevas decisiones. La firma considera además que Europa afronta el riesgo de un doble impacto: primero por el aumento de la factura de importación de energía y después por un crédito más caro.

En este contexto, los gobiernos más afectados serán los que tienen mayor deuda. Según Scope Ratings, el aumento de los costes de financiación incrementará la presión sobre las cuentas públicas y puede obligar a destinar más recursos al pago de intereses, desplazando partidas destinadas a defensa, sanidad u otras áreas, a menos que los gobiernos acometan reformas fiscales.

La agencia explica que esta dinámica añadirá presión fiscal a los gobiernos de las mayores economías, dado que las cargas de deuda pública han aumentado significativamente durante los últimos veinte años.

¿HABRÁ UNA TERCERA SUBIDA EN DICIEMBRE?

El mercado debate si diciembre traerá un nuevo endurecimiento. Simon Dangoor, director adjunto de inversiones de Renta Fija y responsable de Inversión Macro en Renta Fija de Goldman Sachs, advierte de que el BCE "podría estar a punto de subir tipos de nuevo en diciembre".

Asimismo, el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, ha advertido que no descarta otra nueva subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) dependiendo de la evolución de los precios, aunque signifique situarse en terreno restrictivo para la economía europea.

En la misma línea, el economista de Aberdeen Investments, Felix Feather, ha destacado que el duro tono del comunicado sobre la decisión de tipos "dejó la puerta abierta a nuevas subidas de tipos si las presiones inflacionistas no se moderan", con lo que espera "que el BCE vuelva a subir los tipos en su reunión de diciembre".

Por contra, analistas como David Rees, responsable de economía global de Schroders, observan que el veredicto de este jueves es el fin del ciclo restrictivo de la entidad central europea y vaticina que los mercados "no deberían asumir que los tipos de interés se acercarán al 3% a menos que el crecimiento y la inflación vuelvan a acelerarse de forma significativa".