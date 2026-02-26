Arranca en Sevilla la iniciativa ALMA de prácticas en el extranjero para jóvenes andaluces

Presentación de la iniciativa ALMA por parte de la asociación Andalucía Emplea Más. - ASOCIACION ANDALUCIA EMPLEA MAS

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación Andalucía Emplea Más ha presentado en Sevilla la iniciativa europea ALMA, un proyecto cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Andalucía que permite a jóvenes andaluces en situación de desempleo o vulnerabilidad adquirir formación y realizar prácticas profesionales en otros estados de la UE sin costes para el participante. La iniciativa ALMA, dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años con dificultades de acceso al mercado laboral, ofrece una oportunidad "real" de mejorar la empleabilidad mediante una experiencia internacional en países como Portugal, Francia e Italia. "ALMA combina capacitación profesional, aprendizaje de idiomas y una inmersión laboral que refuerza las competencias personales y profesionales de los participantes".

Así lo ha destacado la entidad en una nota de prensa sobre la presentación de la iniciativa, celebrada en el Club Cámara de la Cámara de Comercio de Sevilla, han participado el alcalde de Alcolea del Río, José Raimundo López González, y la responsable del Área de Gobierno de Fondos Europeos, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Planes Estratégicos del Ayuntamiento de Sevilla, Minerva Salas. Ambos han destacado la oportunidad que este programa representa para potenciar la empleabilidad de jóvenes de sus municipios. Junto a Alcolea y Sevilla, Andalucía Emplea Más impulsa la iniciativa ALMA en Motril (Granada).

El proyecto tiene una duración total de seis meses y se estructura en varias fases: selección y orientación inicial, un período de formación intensiva de 90 días en competencias clave e idiomas, prácticas no remuneradas en otros estados de la Union Europea durante 70 días y una fase final de acompañamiento para facilitar la inserción laboral. Durante todo el itinerario, los participantes contarán con orientación sociolaboral, mentoría individualizada y apoyo psicológico, garantizando un seguimiento integral antes, durante y después de su estancia internacional. Con esta iniciativa, Andalucía Emplea Más abre nuevas oportunidades profesionales para la juventud andaluza, favoreciendo su desarrollo personal y su incorporación al mercado laboral en un entorno cada vez más global.

El programa cubre la totalidad de los gastos asociados a la movilidad, incluyendo transporte, alojamiento y manutención, facilitando así el acceso a una experiencia internacional sin coste para las personas beneficiarias. Las prácticas en empresas europeas permiten a los participantes adquirir experiencia profesional real, mejorar sus competencias lingüísticas y reforzar su autonomía personal, incrementando significativamente sus posibilidades de inserción laboral o continuidad formativa.

Desde Andalucía Emplea Más señalan que el proyecto nace con el objetivo de ofrecer oportunidades reales de crecimiento personal y profesional a jóvenes que necesitan un impulso para acceder al mercado de trabajo. La iniciativa forma parte de las acciones financiadas en el marco de los Fondos Europeos (FSE+) y cuenta con la correspondiente colaboración institucional.