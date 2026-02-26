La Junta destina una inversión de 52 millones en 2026 para las obras de prolongación del metro de Málaga

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, interviene desde su escaño en la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. - María José López - Europa Press

MÁLAGA/SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha reafirmado en el pleno del Parlamento andaluz el compromiso "indudable" del Gobierno andaluz con el desarrollo del metro de Málaga y ha anunciado que 2026 marcará "un antes y un después" en la prolongación de la Línea 2, con una inversión total de 244 millones de euros, cofinanciada con fondos Feder, de los que 52 millones llegarán este año.

Díaz ha destacado que el Gobierno de Juanma Moreno "está comprometido con Málaga" y prueba de ello es que "llegó el metro al centro de Málaga, algo que era impensable, porque había una mala gestión de los anteriores gobiernos".

Asimismo, ha señalado que esta apuesta tendrá continuidad en este 2026, donde se marcará "un hito histórico" con las obras de la prolongación de la Línea 2 del metro", una actuación que permitirá dar cobertura "a uno de los distritos más poblados de la capital, Bailén-Miraflores, con más de 60.000 habitantes".

Según ha explicado, la ampliación no solo mejorará la movilidad en este distrito, sino que también dará servicio a equipamientos sanitarios "de primer orden" y al futuro Hospital Virgen de la Esperanza, cuyas obras comenzaron el pasado 2 de febrero. "Esto demuestra claramente el firme compromiso del Gobierno andaluz con este proyecto de ciudad", ha afirmado.

La consejera ha recordado que ya en 2025 se dio "un gran impulso" al desarrollo de esta infraestructura estratégica para Málaga y que en 2026 se avanzará un paso más al simultanear la ejecución de los tres tramos de la prolongación. En la actualidad, los trabajos continúan en el tramo 1, donde se ha ejecutado el 100% de las pantallas, y en el tramo 2, donde operan dos máquinas pantalladoras, tras una inversión de 100 millones de euros.

En cuanto al tercer tramo, se encuentra en proceso de licitación por valor de 61,6 millones de euros. Todo ello está cofinanciado con fondos Feder de la Unión Europea, porque "en Andalucía los fondos europeos que llegan se ejecutan, porque nosotros gestionamos".

En contraste, ha señalado que "el Gobierno de España no puede decir lo mismo, porque llega dinero de Europa para otras infraestructuras y no lo ejecutan". "Hay dos formas de gestionar muy distintas", ha añadido Díaz.