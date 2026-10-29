Arrancan las segundas obras para nuevo depósito de abastecimiento de agua del Parque Empresarial Gran Capitán en Córdoba

Archivo - La Junta de Compensación del Plan Parcial Industrial-6 de Córdoba, representada por Miguel Ángel Torrico, y la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ferrovial-Rialsa, con el gerente de Andalucía Occidental de Ferrovial, Juan García-Liñán, en el inici - JUNTA DE COMPENSACIÓN - Archivo

CÓRDOBA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La junta de compensación del Parque Logístico Empresarial de Córdoba 'Gran Capitán' y la empresa Hormigones Asfálticos Andaluces SA (Hormacesa) han firmado este jueves el acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras para la construcción de un nuevo depósito de abastecimiento de agua para el futuro Parque Logístico Empresarial 'Gran Capitán'.

El acto ha contado con la participación de Miguel Ángel Torrico, en representación de la junta de compensación, y Javier López Quiñones, delegado de Hormacesa en Córdoba, así como con representantes de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba, de la dirección facultativa de la obra, de la Coordinación de Seguridad y Salud y de la Gerencia de la propia junta de compensación.

En concreto, las obras han sido adjudicadas a Hormacesa SA por un importe de 6.117.145,04 euros, más IVA, y cuentan con un plazo de ejecución de 14 meses.

La firma del acta marca el inicio efectivo de los trabajos para ejecutar una infraestructura esencial para el desarrollo del sector, que permitirá dotarlo de los recursos necesarios para su futuro funcionamiento. La actuación se incorpora al conjunto de intervenciones previstas para hacer realidad el Parque Logístico Empresarial 'Gran Capitán', uno de los proyectos estratégicos para el desarrollo económico e industrial de la ciudad y, en general, de Andalucía.

AVANZA EL PARQUE

El inicio de estos trabajos supone un nuevo hito en el desarrollo del PPI-6, cuyas obras de urbanización comenzaron en el mes de mayo. A estas actuaciones se sumará próximamente la ejecución de las obras de modificación del enlace de la autovía A-4, con la ejecución del proyecto de modificación del enlace del kilómetro 382,800 de la Autovía A-4, E-5, Accesos al Sector Industrial PP I-6 de Córdoba.

De este modo, las distintas actuaciones avanzarán de forma coordinada para dotar al ámbito de las infraestructuras y los servicios necesarios para su próxima puesta en funcionamiento.

La relevancia del proyecto adquiere una dimensión especial por su proximidad a la futura Base Logística del Ejército de Tierra 'General Javier Varela' (BLET), una infraestructura de referencia que refuerza el carácter estratégico del entorno y la importancia de disponer de las dotaciones necesarias para atender las demandas de la actividad logística, industrial y empresarial.

La Junta de Compensación del PPI-6, integrada por el Ayuntamiento de Córdoba, Junta de Andalucía y propietarios privados, impulsa así el desarrollo de un ámbito llamado a desempeñar un papel destacado en la transformación económica de Córdoba, mediante la ejecución progresiva y coordinada de las infraestructuras que permitirán materializar este proyecto.